La Construcción en Murcia pide “agilizar” la llegada de ayudas para reactivar el sector ante la inflación de los materiales

La actual crisis nacional con la inflación económica y el aumento de los precios de los materiales no deja a nadie indiferente. Uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias negativas del aumento de precios es el de la Construcción, y por ello la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) reclamó a las distintas administraciones públicas la agilización de la llegada de las ayudas y fondos europeos para poder reactivar el sector. “Es necesario seguir tomando medidas para paliar los efectos tan negativos que está provocando la inflación de los materiales de construcción y materias primas, así como el coste de la energía y el transporte. Los Reales Decretos estatales y su transposición autonómica no están teniendo el efecto esperado y no están ayudando especialmente a las pymes”.

Así se desprende del Barómetro “Situación actual del sector de la Construcción” publicado por la patronal en el que incide en la necesidad de adoptar medidas urgentes para poder dar aliento a la economía a través de este canal. “La rebaja de impuestos en este escenario es fundamental para no paralizar la actividad económica y viabilizar proyectos y empresas”, señala el barómetro, que insiste en que la “eterna reivindicación de agilizar y simplificar la tramitación urbanística y administrativa cobra hoy en día más sentido, ya que poner en marcha un proyecto es lo más parecido a una carrera de obstáculos”.

Desde Frecom señalan algunos de los factores en los que se distingue cierta “ralentización” en la economía, lo que hace decaer su potencial como generador de actividad y empleo, como lo es el freno en la creación de empresas, la producción de viviendas y el consumo de cemento.

No obstante, también apunta a que la compraventa de viviendas representa el indicador más positivo, “con incrementos superiores al 25 por ciento en términos interanuales”.

Ante este panorama, el sector reclama ayudas para paliar la escalada de precios de materiales y la energía, además de la incertidumbre “que sobrevuela la economía”.

Menos empresas

Tal y como se desprende del Barómetro, al término del pasado mes de mayo el número de empresas del sector inscritas en la Seguridad Social ascendió a 4.359, lo que supone un incremento en términos interanuales del 2,7%, con la creación de 114 nuevas empresas. A nivel nacional mayo finalizó con 1.332.413 empresas.

La evolución a nivel nacional y regional del sector de la construcción ha sido prácticamente idéntica. En la Región de Murcia crece un 2,7% y en España un 2,6%. En cualquier caso, se aprecia una ralentización en el ritmo de creación de empresas en los dos últimos meses.

Viviendas

Mientras tanto, se denota una ralentización en la producción de viviendas. Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la producción en la Región de Murcia se ha situado en el primer cuatrimestre del año en 1.496 unidades, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al primer cuatrimestre del año anterior, que son los últimos datos disponibles. De todos los visados de obra, 1.142 corresponden a obra nueva y 354 a reformas, rehabilitación o ampliación de viviendas.

Los visados de obra nueva en la Comunidad se han incrementado un 8,5%. Sin embargo, los de reforma o rehabilitación descienden un 12,5%. En lo que respecta a los certificados de fin de obra, el primer cuatrimestre del año se ha cerrado con 623 viviendas certificadas, lo que supone un incremento del 17,7% respecto al pasado ejercicio.

En términos globales, “la Región de Murcia está teniendo un mejor arranque en este año 2022 que en la media nacional, donde el número de visados apenas se incrementa un 0,7% en el acumulado de los cuatro meses, frente al 2,6% en que se incrementa en la Región”.

En lo que respecta a los certificados de fin de obra, mientras la Región incrementa sus finales de obra un 17,7%, a nivel nacional se produce una caída del 7,2%.

¿Por qué se producen tan pocas viviendas? Entre las principales causas que explicarían el bajo nivel de producción se encuentra en primer lugar el aumento de los costes de construcción, y más que el aumento, la inestabilidad e incertidumbre sobre los mismos que hacen imposible prefijar unos precios concretos y determinados. Según el Mitma, hasta marzo de 2022 el coste de construcción se habría incrementado un 15% en términos interanuales, a lo que habría que añadir otro incremento del 6% en 2020. Según el Barómetro de Frecom, además, la falta de mano de obra también está limitando la generación de actividad económica en el sector y que muchas empresas hayan limitado su crecimiento y sus posibilidades de expansión. El exceso de regulación, la normativa de zonas inundables, la enorme burocracia y los interminables retrasos en la concesión de licencias y autorizaciones es una losa que está afectando a la viabilidad de nuevos proyectos. Finalmente, los impuestos están lastrando también la actividad económica y asfixiando a muchas empresas y autónomos.

Cae el consumo de cemento

El consumo de cemento ha caído levemente en mayo un 0,9 por ciento, hasta las 1.325.372 toneladas, lo que supone una pérdida de 12.406 toneladas respecto al mismo mes del pasado año, según recogen los últimos datos publicados por Oficemen.

Este retroceso en el consumo ha supuesto la pérdida de 1,1 puntos en el crecimiento acumulado de los cinco primeros meses del año, que se sitúa ahora en un 3,7%, con 6.124.957 toneladas.

Como advierte la patronal del sector en su último informe, la ralentización del crecimiento, de la que ya alertaron el mes pasado, continúa agudizándose.

Empleo en el sector

Por otra parte, y según los datos hechos públicos por la Seguridad Social, el empleo ha crecido en la Región de Murcia en 399 afiliados en el último mes, y en 1.235 trabajadores más en el último año, finalizando el mes de junio con 40.567 afiliados.

El crecimiento en términos interanuales es del 3,14%, superior al 2,79% de crecimiento del empleo en términos nacionales.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción, 12.103 son autónomos, mientras que 28.464 se encuentran afiliados al régimen general.

Los autónomos representan por tanto el 30% de los trabajadores dados de alta en el sector y su evolución en el último año también ha experimentado un crecimiento, pero menor (1,58%) que el régimen general (+3,82%).

Para FRECOM estos datos ponen de manifiesto “el gran potencial en la generación de empleo que tiene el sector, ya que a pesar de las dificultades que está atravesando, los datos muestran que el sector constituye una de las fuentes más estables de creación de empleo”.

Además, desde la patronal se pone de manifiesto que estos datos podrían haber sido mucho mejores de no ser por los problemas que está provocando el incremento de precio de las materias primas y materiales de construcción, lo que está frenando e incluso originando abandonos en algunas obras, sin que los dos Reales Decreto-ley aprobados para revisar el precio de los contratos, sobre todo en el caso de las pymes, hayan tenido efecto positivo alguno. Además, en el ámbito de la obra privada, la inestabilidad existente por la crisis energética y de materiales está provocando el retraso o abandono de nuevas iniciativas.

En este sentido, desde la Confederación Nacional de la Construcción se ha trasladado que la gran mayoría de las constructoras en España tendrá dificultades para encontrar trabajadores cuando se contenga la escalada de los precios de la energía y los materiales, que sigue siendo la principal amenaza para el sector y que podría amenazar la eficiente ejecución de los fondos europeos, máxime teniendo en cuenta que el 70% de ellos los canalizará la construcción.

La compraventa de vivienda sigue con datos positivos

Desde mitad de 2020, la compra de vivienda crece con fuerza. 2021 finalizaba con incrementos interanuales del 37% y en el inicio de este año 2022 el ritmo de operaciones se mantiene en porcentajes similares.

En los 4 primeros meses del año el número de compraventas asciende a 7.257, lo que supone un incremento del 26% comparado con los 4 primeros meses del año pasado.

El ahorro acumulado, la escasez de producto y la escasa rentabilidad de otras opciones, unido a unos tipos de interés todavía asumibles, a pesar de los incrementos esperados, hacen que la inversión en vivienda sea todavía muy atractiva.