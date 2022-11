Barómetro Cemop: El PP se queda a tres escaños de la mayoría absoluta en la Región de Murcia

El Partido Popular, con 20 escaños, se quedaría a 3 de la mayoría absoluta, según el último barómetro de otoño del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), que otorga quince asientos al PSRM-PSOE, ocho a VOX y dos a Podemos, dejando fuera de la Asamblea Regional a Ciudadanos.

Actualmente el PP cuenta con 16 diputados, apoyados por 7 no adscritos, cuatro de ellos ex Ciudadanos y 3 ex de Vox, mientras que la oposición la conforman 22 diputados, 17 de ellos socialistas, dos de Ciudadanos, dos de Podemos-Equo y uno de Vox.

Se da la circunstancia que el barómetro de primavera otorgó al PP un escaño menos (19) mientras que a Vox le daba uno más (9), como también era uno menos para el PSOE (14) y Ciudadanos entraba con un diputado al hemiciclo. Podemos tanto entonces como ahora contaba con 2 escaños.