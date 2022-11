“Normalidad” en la jornada de paro de los transportistas en la Región de Murcia

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) ha informado que las empresas de transportes de la Comunidad han desarrollado su actividad durante la jornada de este lunes como “cualquier jornada de trabajo habitual”, ante la convocatoria de un paro en todo el país por parte de una plataforma minoritaria. Así lo ha puesto de manifiesto la vicesecretaria de Froet, Eva Melenchón, quien ha asegurado que los asociados y transportistas “han confirmado que en la Región se ha podido desarrollar el trabajo sin ningún tipo de incidente” en las carreteras.

Además, ha reiterado que ahora no es conveniente llevar a cabo un paro, “sino que es momento de seguir dialogando y negociando con el Gobierno” para que se produzcan mejoras en la normativa, que recientemente fue aprobada, así como seguir trabajando y avanzando por mantener la sostenibilidad de las empresas del sector.

De igual forma ha comparecido el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, quien ha confirmado que la jornada de paro de transportistas se está desarrollando con “absoluta normalidad” y no se ha registrado “ningún problema”.

No obstante, ha aclarado que “no es una huelga legal” sino un “paro patronal”, tal y como él mismo trasladó a los convocantes. “Nosotros siempre hemos dicho lo mismo: ya ocurrió en el anterior paro, cuando dijimos que no era una huelga legal”, ha remarcado.

Al hilo, ha reconocido que los convocantes “tienen derecho a hacer sus paros, a pedir sus manifestaciones” pero ha aclarado que “tienen que hacerlo con arreglo a las normas y a las leyes”, tal y como ya se lo trasladó la Delegación del Gobierno.

“Desde luego, me consta que lo han debido de entender a la perfección porque no hemos tenido absolutamente ningún problema a lo largo de la mañana ni durante la noche”, ha afirmado.

Vélez se ha mostrado convencido de que la jornada va a continuar así y ha indicado que, para lograrlo, están trabajando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales.

De hecho, ha recordado que tuvo reuniones sucesivas con el coronel de la Guardia Civil y con el jefe superior de la Policía Nacional con el fin de establecer una serie de planes para permitir que “todo el mundo pudiera desplazarse y trabajar con absoluta normalidad”.

“Se han realizado refuerzos en las zonas que podían ser más conflictivas pero, al final, no ha sucedido y yo creo que de eso tenemos que felicitarnos todos”, ha subrayado.