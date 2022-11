El paro de transportistas que arranca mañana amenaza con pérdidas diarias de 600 millones para la economía y al 25% de su facturación

Después de que el pasado jueves no lograsen llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y a pesar de no contar con el respaldo de ninguna organización empresarial, a las 00.00 horas de mañana arrancará el paro indefinido del transporte por carretera convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Unas movilizaciones que se iniciarán con una manifestación a pie por las calles de Madrid y las posterior marcha de los representantes de esta organización principalmente de autónomos a los grandes centros de carga y descarga madrileños para “informar” de su postura.

Aunque parece que en esta ocasión el paro no va a pillar con el pie cambiado al Gobierno como ocurrió en marzo, cuando la Plataforma provocó interrupciones en la cadena de suministros con sus protestas, casi todos los sectores económicos han pedido al Ejecutivo que garantice que no se producen graves incidentes como entonces y problemas de desabastecimiento como los que se registraron en algunos supermercados. El problema en esta ocasión no es tanto que el Ejecutivo no esté advertido de la capacidad que tiene esta organización, aunque sea minoritaria, para crear problemas como la fecha en la que se produce, en puertas de la campaña de Navidad, cuyo pistoletazo de salida dará el “Black Friday”, que se celebra a partir del próximo día 25. OBS Business School calcula que, debido al importantísimo incremento de ventas que se produce en esta campaña, el paro puede tener un coste semanal para la economía española de hasta 600 millones de euros. Las industrias de ropa, calzado y electrónica, que copan las compras preferidas de los españoles, serían los sectores más afectados, si bien la cadena alimentaria también se ha mostrado muy preocupada por lo que pueda ocurrir. Otros sector como la construcción también han alertado de los problemas que puede acarrear. Andimac, la patronal de materiales de construcción, ha advertido de que el parón puede ser “letal” para el sector. Según ha advertido, muchas empresas están “trabajando al límite fruto del incremento de los costes, y una situación como la de marzo podría generar problemas muy serios a nivel de empresa constructoras, distribuidoras e industriales”, poniendo incluso en peligro, según advierten, la ejecución de los fondos europeos.

Para evitar en la medida de lo posible problemas de abastecimiento de cara a la importante campaña comercial que hay por delante, algunas compañías están ya adelantando su aprovisionamiento. La plataforma de transporte Ontruck, empresa digital del sector, asegura que está detectando “un incremento inusual en la demanda de servicios de transporte en los últimos días por parte de empresas que tratan de anticiparse al posible paro del sector”. Ontruck asegura que el periodo formado por las campañas de “Black Friday” y Navidad representa en torno al 25% del negocio anual para los profesionales del transporte de mercancías por carretera. Por ello, “un cese de actividad en estas fechas representaría una pérdida importante de ingresos que podría poner en riesgo la viabilidad económica de muchos transportistas autónomos”, advierten.

Posiciones enfrentadas

Plataforma ha convocado los paros porque, según denuncia, el Real Decreto-Ley en vigor desde agosto para garantizar que los transportistas no trabajen a pérdidas no se está respetando. Por ello, reclaman al Mitma que se comprometa por escrito a incrementar los inspectores a implementar un plan de inspecciones que lo impida y que las sanciones sean ejempleares. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se asegura que aunque la norma es mejorable, hace falta tiempo para que despliegue todo su potencial y que los transportistas, además, no han denunciado casos concretos de incumplimiento para poder sancionar a los cargadores que, presuntamente, la estarían incumpliendo.

El paro, como el de marzo, no cuenta con el apoyo de las principales organizaciones del sector, que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano de representación del sector e interlocutor válido con el Gobierno en el que no está Plataforma. Según estas patronales, las movilizaciones sólo van a causar perjuicios a la economía en general y a un sector que, aseguran, está mucho mejor de lo que estaba. El CNTC ha apelado en los últimos días a la negociación porque, según dicen, con ella se logró la ley para no trabajar a pérdidas, ayudas de casi 1.000 millones para el sector y medidas como la subvención de 20 céntimos por litro para la gasolina.