El científico murciano Alberto D. López en el "top ten" por su labor en la lucha contra la covid

El científico murciano, Alberto D. López, ya ha hecho historia. Este miércoles se ha conocido que ha sido distinguido con el 'Norman P. Salzman Memorial Award' en Virología Básica y Clínica y se convierte así en el primer científico joven español en conseguir este galardón.

López, natural de Caravaca de la Cruz, y que ahora reside en Washington DC, trabaja como científico en el Instituto Americano de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), dentro de los Institutos Americanos de la Salud.

Este galardón reconoce sus investigaciones y descubrimientos en el virus de la covid-19 y otros coronavirus humanos ya que durante la pandemia de COVID, descubrió y exploró el papel de la proteína de la nucleocápside de superficie de los coronavirus humanos en la inmunomodulación. Junto con su mentor del NIAID, el Dr. Jonathan Yewdell, actualmente está ampliando sus hallazgos sobre los coronavirus a otras proteínas de la nucleocápside viral como moduladores de la respuesta inmune.

Asimismo, López lidera la Asociación de Científicos Españoles en EE.UU, dado su deseo de fomentar la visibilidad de los científicos españoles e interconectar las comunidades científicas española y americana.

Este premio reconoce anualmente el trabajo excepcional de un investigador joven en el campo de la virología dentro de los National Institutes of Health (NIH), U.S. Food and Drug Administration (FDA), Fort Detrick Laboratories, LEIDOS, United States Department of Agriculture (USDA) o Uniformed Services University of the Health Services (USUHS).