Las «cuentas pendientes» de Óscar Puente con Murcia

«A los políticos, hay dos cosas que no les están permitidas: una es dejar que te amenacen y otra segunda, hacer el ridículo». Con esta sencilla afirmación contestaba esta semana el alcalde de Murcia, José Ballesta, a la polémica generada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien reclamó al Gobierno municipal agilizar algunas de las obras contempladas en el plan de movilidad financiado con fondos europeos como los carriles bus y bici. Una "amenaza" que, no obstante, le estalló en contra después de que el propio Consistorio le recordara que dichas obras estaban ejecutadas desde hacía meses. Una amenaza mal formulada por parte del Ministerio que, además, no llegó acompañada de ninguna disculpa, sino que únicamente señalaron que estarían «vigilantes».

Frente a esta situación extremadamente inverosímil, el Gobierno municipal recordó que antes de exigir el cumplimiento de los proyectos, deberían también responder a las peticiones que desde la Administración local se ha realizado en los últimos meses, y ellos sí, cumplir con lo pactado con los municipios y provincias de España.

En este sentido, recuerdan que hay pendientes de ejecutar por parte del Gobierno de España algunas de las obras e infraestructuras de gran relevancia para la ciudad de Murcia que, no obstante, no solo siguen sin desarrollarse, sino que se encuentran el silencio administrativo por respuesta.

Es el caso de la ampliación del tranvía en la ciudad de Murcia, una obra que tenía previsto conectar la ciudad hasta el barrio de El Carmen pero que, de momento, no se sabe nada. De hecho, el Ayuntamiento lamenta llevar tres meses sin respuesta a la solicitud de prórroga del protocolo para la ampliación del tranvía, petición que fue efectuada por el alcalde Ballesta y el pleno de la Corporación.

En este sentido, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, preguntó hace unos días sobre la partida económica de 32 millones de euros que el Ministerio comprometió con este proyecto durante la presentación del candidato socialista en las elecciones municipales. Una inversión de la que nunca más se supo y que, según las filas socialistas, el protocolo ha caducado. Y todo ello, sin haber sido notificado al Ayuntamiento.

Otra de las obras que deja en el «olvido» a la ciudad de Murcia es el tercer carril de la A7 una infraestructura ya adjudicada para el tramo de Alicante que comprende de Crevillent a Orihuela, y que se ha convertido en toda una reivindicación histórica para el desarrollo tanto de la ciudad de Murcia como de la Región.

Este tramo de autovía «se colapsa a diario» señalan a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Murcia, ya que cuenta con un tráfico medio de 41.000 vehículos al día, pudiendo llegar a los cerca de 50.000 en los meses de verano.

De hecho, desde el Partido Popular se ha puesto de relieve en numerosas ocasiones los dos tramos de conflicto que genera esta vía: uno es el tramo que conecta la A7 con la A-30 y los centros comerciales, y otro el que se encuentra comprendido entre Alhama de Murcia y Alcantarilla. Un foco de siniestralidad para el que Murcia exige agilidad al Ministerio tras tenerlo paralizado desde que en 2018 el ministro de Fomento de entonces, Íñigo de la Serna, aprobara un presupuesto definitivo para construir el tercer carril entre Alhama y Totana, con una dotación de 97,3 millones. Desde entonces, sigue sin realizarse.

Y mientras tanto, otra de las obras pendientes de ejecutar es el Arco Norte de Murcia. Cabe recordar que el ministro Puente anunció el pasado mes de enero que el Arco Noroeste, que cuenta con 20 kilómetros, se abrirá el próximo año. Pero mientras tanto, el Arco Norte sigue sin licitarse.

El Arco Norte se plantea como un gran baipás de la A7 entre Alicante y Puerto Lumbreras a su paso por Murcia, conectando así la autovía de Madrid con Alcantarilla. De hecho, la Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) ya advirtió de las consecuencias «económicas y ambientales» de no ejecutar estas infraestructuras, ya que el Arco Norte potenciaría el eje Murcia-Alicante, que actualmente soporta una «elevada intensidad de tráfico».

A esta «cuenta pendiente» también se suma ahora la petición que realizaron hace apenas unas semanas los alcaldes de Murcia y Cartagena, José Ballesta y Noelia Arroyo, para reivindicar la mejora de la conexión ferroviaria entre ambas ciudades, calificando los actuales servicios ferroviarios de «tercermundistas» e incidiendo en la importancia de acabar con unas infraestructuras que calificaron de «obsoletas».