El efecto de los aranceles de Trump en el vino DO Yecla: "Hay clientes que nos han cancelado el 100 por ciento del pedido"

Para el diario económico Wall Street Journal ha calificado como la "guerra comercial más tonta de la historia" las consecuencias de la política arancelaria de Donald Trump. En la Región de Murcia, que cuenta con potentes empresas exportadoras, existe preocupación, por lo que el Gobierno regional ha decidido pasar a la acción. El pasado mes de febrero constituyó un Comité de Aranceles y ahora se han anunciado ayudas por valor de 7,5 millones de euros.

Uno de los sectores regionales que más están acusando esta nueva coyuntura económica es el del vino. Es el caso de Bodegas Antonio Candela y Barahonda de Yecla, que exportan en torno a un 40 % de su producción a Estados Unidos, su principal mercado.

Su gerente, Antonio Candela, que también es secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Yecla, asegura en declaraciones a LA RAZÓN, que “estamos muy preocupados, pero el impacto económico todavía no se puede valorar”. Aunque admitía que ha habido clientes que ya han cancelado un 100 % de los pedidos al otro lado del Atlántico. Respecto de la búsqueda de nuevos mercados alternativos, Candela se mostraba escéptico: “buscar mercados alternativos no es tan fácil, buscar clientes nuevos lleva mucho tiempo. No es algo esporádico. Dentro de dos semanas nos vamos de viaje, al Sudeste asiático, vamos a India…”. Los empresarios siguen trabajando.

Unos aranceles impuestos por Estados Unidos que suponen un duro golpe para las empresas vitivinícolas de la Región. Si esas tasas para los caldos europeos ascienden al 20%, en otros países como Chile, Argentina o Australia solo son del 10 %, apunta Candela. Algo que hace que sea muy difícil competir contra estas empresas y contra una nueva política de precios que ponen en aprietos a las empresas de la Región de Murcia.