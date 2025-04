El Gobierno de la Región de Murcia inyectará 7,5 millones a empresas afectadas por aranceles

El Gobierno de Fernando López Miras anunció este viernes un paquete de ayudas para las empresas de la Región de Murcia que se están viendo directamente afectadas por los aranceles de hasta el 20 por ciento anunciados por Trump para los productos europeos. Ha sido tras una reunión que ha mantenido el líder del Ejecutivo regional con el presidente de la patronal CROEM, Miguel López Abad y diferentes consejeros del Gobierno autonómico.

Las empresas de la comunidad autónoma más golpeadas por esta decisión de la administración estadounidense pertenecen a sectores como los zumos, los alimentos, el vino, o los productos químicos, entre otros.

Estas medidas de estímulo económico tendrán una dotación de 7,5 millones de euros y, en ellas, se incluyen 2,5 millones para el nuevo Programa de Refuerzo de las Exportaciones del Sector Agroalimentario (PRESA), cuyo objetivo es potenciar las ventas al exterior de los sectores agro y alimentación. Por su parte, los 5 millones restantes irán a parar a una línea de financiación específica, que tendrá un año de carencia inicial y subsidiará intereses, tal y como apuntan fuente del Ejecutivo regional.

Era la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, la encargada de informar de este plan de rescate para el tejido empresarial de la Región. Se trata de «una guerra comercial sin sentido, que va a perjudicar a la economía mundial», apuntaba López Aragón.

La titular de Empresa aseguraba que el Ejecutivo autonómico «no se va a quedar de brazos cruzados» y resaltaba que la Región de Murcia ha sido pionera en la creación del llamado «Comité Aranceles», un observatorio que va medir las consecuencias y el impacto de las políticas proteccionistas que está imponiendo el Gobierno de Donald Trump a Europa. En este sentido, anunció que la Administración regional ya está trabajando en la búsqueda de mercados alternativos, como Canadá, Europa del Este, África Oriental o Emiratos Árabes.

Los esfuerzos se concentran principalmente en el sector agroalimentario regional, uno de los más damnificados por esta nueva situación internacional. A él, se le va a dedicar un programa de ayuda específico. López Aragón también desgranaba otras líneas de auxilio, como «ayudas de hasta 10.000 euros para que los exportadores puedan asesorarse a la hora de determinar los mercados; un plan técnico de diversificación de productos y mercados; y campañas de comunicación en medios especializados, para resaltar lo que nadie nos puede discutir, que es la calidad de nuestros productos».

Por su parte, el presidente de la CROEM, Miguel López Abad, declaraba que «ya hay empresarios que mañana están volando a otros países para buscar dónde llevar nuestros productos, que nuestra economía no se pare y que sigamos siendo una Región potente y exportadora». El jefe de la patronal murciana no ocultaba su preocupación por la gravedad de la situación, pero se mostraba optimista y aseguraba que hemos salido de situaciones mucho peores, como el Brexit. «Afectaba muchísimo más y tuvimos la capacidad y la visión de adelantarnos y de buscar las alternativas, para que no supusiera un retraso en la economía», decía López Abad.