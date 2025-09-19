Herido grave un joven que iba en patinete eléctrico y sin casco en un accidente de tráfico con una furgoneta

Un joven de aproximadamente 20 años que iba en patinete eléctrico y sin casco resultó este jueves herido grave con un traumatismo craneoencefálico al sufrir un accidente de tráfico con una furgoneta, en la localidad de Alcantarilla, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se registró sobre las 18.54 horas, cuando la sala del '1-1-2' recibió varias llamadas informando de un accidente de tráfico en la calle Mayor de Alcantarilla, a la altura de paso a nivel.

Según los llamantes, en el accidente estaban implicados una furgoneta y un patinete. Como consecuencia del impacto, el usuario del patinete, que no llevaba casco, quedó en el suelo inconsciente.

Al lugar se desplazó una patrulla de Policía Local de Alcantarilla, que confirmó la gravedad del herido, ya que presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 desplazó una unidad móvil de emergencias, que atendió y estabilizó al herido, un joven de 20 años de edad aproximadamente. La víctima fue trasladada urgentemente al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con traumatismo craneoencefálico.