El ingenioso inglés "made in Murcia" de una vecina de Caravaca de la Cruz

Si hay algo que cuesta a más de uno, es ponerse al día en inglés. Y cuando se está de fiesta, la cosa se complica. Una divertida anécdota quedará ya para el recuerdo durante las fiestas de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz el pasado 2 de mayo, que fue recogida por TeleCaravaca, y cuya protagonista seguro que saca más de una sonrisa a los espectadores, y algún que otro profesor se lleva las manos a la cabeza.

Todo comenzó cuando un reportero de la televisión local se acercó a unos turistas para saber cómo estaban pasando estos días festivos y qué opinaban sobre las fiestas declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fue en ese momento cuando una de las vecinas de la localidad, que estaba al lado de estos turistas extranjeros, se ofreció para hacer de intérprete y traducir lo que el reportero les preguntaba. Eso sí, con un dudoso acento y vocabulario inglés.

La protagonista intentó por todos los medios traducir las preguntas que le formulaba el reportero, y aunque la respuesta no fuera la esperada, ella traducía lo que consideraba que le habían respondido. Un escenario, cuanto menos, anecdótico.

Entremezcló palabras en inglés como "you are welcome" y "yes, very well", con ciertas adaptaciones del español como "festes", cuando el reportero le preguntó si iban a estar todas las fiestas.

Un divertido e inolvidable momento que pasa ya a la historia de las fiestas de Caravaca, y cuyas protagonistas seguro que mantienen un agradable recuerdo.