Investigan al policía que paralizó el concierto de Rocío Saiz por enseñar los pechos

La Fiscalía de Murcia va a incoar diligencias para investigar los posibles hechos imputables a un agente de Policía Local de esa ciudad que ordenó paralizar el pasado sábado la actuación de la cantante Rocío Saiz después de que ella se quitara la camiseta y enseñara al público sus pechos mientras cantaba 'Como yo te amo', de Rocío Jurado, según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

Saiz informó del suceso a través de su perfil en redes sociales, donde publicó una reacción a lo ocurrido. "Ojalá no tuviera que escribir esto otra vez. En el 'Pride' de Murcia, en la misma canción de siempre donde me quito la camiseta desde hace 10 años, la policía ha parado el concierto", comienza su relato.

A continuación, expone: "No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada. Me he vestido, hemos terminado el concierto por respeto al público". Al bajar las escaleras, la cantante señala que un agente le pidió la documentación, mientras los asistentes al concierto y los miembros de la organización "se han puesto en el medio".

"A Mane y a Any no les han dejado entrar en el camerino a por nuestras cosas si no hablaba con el inspector. Coacción de libro. Me he negado, obviamente", continúa la artista, para señalar que el inspector fue a buscarla a la calle "para esposarme" diciéndole que "había incumplido no sé cuántas leyes y que le abriría un atestado policial", todo eso, ha sostenido, a gritos.

"Yo le he preguntado si tiene hijas, a lo que me ha contestado que sí. Y le he preguntado: ¿si fuese un hombre me estarías denunciando? Y me ha contado rotundamente: no. Porque si lo hace un hombre no es ilegal. Y a mis hijas no les dejaré hacer algo que vaya en contra de la ley".

Después, según lo escrito por la cantante, el agente apuntó sus datos personales y le dijo "esto es lo que habéis votado". A esto, la cantante agrega: "Y tiene razón, el problema no es él. Es lo que habéis votado". Para rematar, apunta en su texto: "No os preocupéis, cada vez (estoy) más cerca de dejar la música. De dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo. Porque no me lo merezco".

Tras conocer la apertura de este expediente para abrir una investigación interna por parte de la Policía Local, la cantante ha reaccionado nuevamente en sus redes sociales. "Que asuman que ha sido un abuso de poder es la mayor felicidad que puedo tener después de la humillación que sufrimos por parte de este señor", ha remarcado la artista.

El agente actuó por su cuenta

Según han informado fuentes de la Policía Local de Murcia consultadas por Europa Press, la intervención del agente no obedeció a "ninguna instrucción política" y éste en todo momento "actuó por su cuenta".

Así, han señalado que el Cuerpo está "muy sensibilizado" con este colectivo y que "nunca se ha querido perturbar el derecho de nadie". De hecho, han recordado que el pasado mes de marzo celebraron una jornada sobre el papel de la mujer en la policía e invitaron a Gaylespol, una Asociación de Policías LGTBi+.