Ortuño condena que la falta de Presupuestos de Pedro Sánchez impedirá reformar la financiación autonómica

El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha calificado de "mala noticia para la Región de Murcia" la renuncia del presidente del Ejecutivo de la Nación, Pedro Sánchez, a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2024, al considerar que esta decisión impedirá, por ejemplo, la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Ortuño, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha indicado que el Ejecutivo de Sánchez, al que ha definido como "débil", "inestable", "desprestigiado", "cercado por la corrupción y zarandeado por sus socios", tiene "la obligación legal de aprobar los Presupuestos" del presente ejercicio.

A su parecer, si no hay presupuestos "no se va a poder abordar la reforma del sistema de financiación autonómica", de manera que, "un año más", la Región de Murcia, "seguirá siendo la comunidad autónoma peor financiada". También ha indicado que, igualmente, "surgen muchas dudas con respecto a inversiones importantísimas que necesita la Región" en materia de agua o de infraestructuras.

"Estamos ante una legislatura sin rumbo; los socios de Pedro Sánchez son quienes marcan los tiempos y están llevando a España al desgobierno absoluto y al caos", ha lamentado el portavoz del Ejecutivo murciano, quien ha sostenido que espera que el presidente del Gobierno central actúe en la línea de lo que exigió a su predecesor, el 'popular' Mariano Rajoy, cuando reclamó la convocatoria de elecciones "si no era capaz de aprobar los presupuestos".

Pero, a juicio de Ortuño, "Pedro Sánchez no tiene principios, no tiene valores y hará lo que tenga que hacer para seguir en Moncloa y, para ello, pagará el precio que tenga que pagar, aunque ese precio, evidentemente, lo vamos a pagar todos los españoles".

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación legal de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero ya vemos que es un Gobierno que es rehén de sus socios independentistas que son, en definitiva, quienes están marcando los tiempos y todo esto nos hace pensar que vamos camino de una legislatura fallida", ha apostillado

Y es que, según sus palabras, "los Presupuestos son la herramienta fundamental de todo gobierno para poner en marcha nuevos proyectos y para poner en marcha nuevas iniciativas", de manera que si no existen "no hay nuevos proyectos y no hay nuevas iniciativas".

Respecto a la ley de amnistía, Ortuño ha dicho que es "la peor forma de corrupción política". A este respecto, ha precisado que se trata de "una medida para la que nadie votó al Partido Socialista, que además negaron expresamente y que choca frontalmente contra nuestra Constitución, contra nuestra separación de poderes y contra la voluntad mayoritaria de los españoles".

"La amnistía no busca la convivencia, como nos quieren hacer ver, busca la conveniencia de Pedro Sánchez; es la peor forma de corrupción política, vender tu país por siete votos para seguir en la Moncloa, y quiebra un principio esencial de toda democracia como es la igualdad de los españoles ante la ley", que es, según ha concretado, "precisamente lo único que nos hace iguales a todos".