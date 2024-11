La patronal hostelera murciana HoyTú recauda más de 42.000 euros para los damnificados por la DANA

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) recaudó 42.310 euros con el cóctel solidario que organizó en la noche de este lunes 18 de noviembre en beneficio de los damnificados por la DANA en Valencia y Letur.

Una cita celebrada en la Finca Buenavista en la que el sector se volcó y que recibió el apoyo tanto del público asistente como de las personas que quisieron hacer su aportación a través de la fila cero (ES91 2100 5828 5802 0010 3302). Además, en la velada se realizó una subasta solidaria, con objetos como un balón firmado por la selección española de fútbol, obras de Nicolás de Maya, Pedro Cano, Muher, Hidalgo de Cisneros, Flyppy, etc.

“Todo el sector de la hostelería murciana se ha movilizado para colaborar con esta iniciativa y les estamos muy agradecidos. Lo hemos hecho de la mejor manera que sabemos, para ayudar a nuestros hermanos valencianos y manchegos, sabedores de primera mano de lo mal que se pasa en estas situaciones”, señala Jesús Jiménez, presidente de HoyTú, que explica que la donación se tramitará por medio de Hostelería de España.

Gran colaboración

Esta iniciativa estaba apoyada por diversas empresas del sector de la hostelería, como Nicolás y Valero, Makro, Ricardo Fuentes, José Díaz, Zambú, Fornet, Estrella de Levante, Coca-Cola, Cubiplaya, D.O Bullas, D.O Jumilla, D.O Yecla, Noved Eventos, Eventos en Plural, Dimensión Eventos, Sillas Torres, Grupo Sureste, Nueva Cocina Mediterránea, La Verdad, Oferplan, IES La Flota y 1001 Sabores.

Además, contaba con una amplia lista de restaurantes colaboradores: La Pequeña, Portón de la Condesa, Pedro Marín, Almo, Hispano, Cuarentaytres, Odiseo, Rincón de Pepe, Taúlla, Albero, La Maita, Por Herencia, El Churra, Borrego, La Bien Pagá, Finca Buenavista y Parlamento Andaluz.