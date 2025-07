El PSOE denuncia a Antelo (Vox) ante la Fiscalía por delitos de odio en Torre Pacheco

La portavoz del PSOE de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha anunciado que el PSRM ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, por un delito de odio. "Sus palabras tienen consecuencias, atacan a la seguridad de miles de personas y son incompatibles con los Derechos Humanos; el odio no puede salir gratis en una democracia", ha apostillado.

Gadea ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha vuelto a condenar de manera rotunda, como ya hizo el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, la "brutal agresión a un vecino de Torre Pacheco el pasado miércoles", así como los "mensajes de odio, las agresiones y la violencia contra personas migrantes durante este fin de semana".

"Estos hechos son absolutamente inaceptables", según la portavoz socialista, quien ha asegurado que "este veneno no surge de la nada", sino que "la ultraderecha lleva años apuntando, criminalizando y deshumanizando a las personas migrantes, con la complicidad del Partido Popular".

En este sentido, ha destacado que Antelo "no fue el sábado a Torre Pacheco precisamente a calmar los ánimos". "Se plantó allí para echar gasolina al fuego, atizar el odio con mentiras y bulos. Su comportamiento fue indecente y una absoluta irresponsabilidad", ha apostillado.

"Pero, ¿dónde estaba el presidente de todos los ciudadanos de la Región de Murcia mientras su socio incendiaba la convivencia? ¿Por qué tardó tanto en decir algo? ¿Por qué, a día de hoy, todavía no le hemos escuchado condenar las palabras racistas de sus socios de Vox?", ha cuestionado.

Según Gadea, "el silencio de López Miras es el silencio cobarde y cómplice que necesita el odio para crecer". A su juicio, "el PP le ha puesto una alfombra roja a la ultraderecha, le ha entregado gobiernos para que recorten derechos, para que ataquen a las ONG que salvan vidas y para que pregonen su racismo desde las instituciones que son de todos y todas".

Además, ha recordado que el Gobierno de López Miras "se ha comprometido a cerrar los centros que acogen a niños y menores que se encuentran solos en nuestro país, tal y como exigía Vox". "Incluso, por orden directa de Abascal, ha revocado la compra de viviendas destinadas a su acogida", ha subrayado.

Finalmente, la portavoz del PSRM ha mostrado su agradecimiento a la mayoría de vecinos y vecinas de Torre Pacheco, "que han demostrado con su calma y su sensatez que no se dejan arrastrar por la barbarie, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo en defensa de la convivencia y el Estado de Derecho, y a las organizaciones que trabajan con personas vulnerables y por la convivencia de nuestra sociedad".

"Esto no va de partidos, va de humanidad. Aquí solo hay dos bandos: o se está con los que siembran el odio, o con la gente decente y la convivencia, no hay término medio. Basta de normalizar esta situación, no puede quedar impune. En democracia no caben el racismo ni la violencia. Desde el PSRM, no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha concluido.