El trasvase Tajo-Segura centra las reivindicaciones de los agricultores y del Gobierno murciano

Reunión "enriquecedora" entre los agricultores murcianos y el Gobierno regional. Así lo han calificado desde Asaja-Murcia después de que este lunes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, se haya reunido con la Junta Directiva de la organización agraria y hayan compartido las principales reivindicaciones y problemas que encuentra el sector, como lo es la falta de agua y de ayudas al campo. De hecho, el secretario general de la asociación agraria, Alfonso Gálvez Caravaca, ha incidido en que uno de los principales puntos abordados ha sido el del problema del agua con los "recortes del trasvase Tajo-Segura, así como el retraso de la disponibilidad de agua desalada y la necesidad de declarar regadíos de interés social las explotaciones tradicionales de jóvenes dependientes de aguassubterráneas".

Precisamente, Rubira ha calificado como "juego de trileros" la actitud del Gobierno de España en materia hídrica ya que "nos niega el agua que nos corresponde y además nos priva de cualquier alternativa para regar los cultivos".

Además, ha recordado que "la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, viene recortando mes a mes el trasvase de forma injustificada y sin aportar soluciones reales ni efectivas, tal y como viene denunciado de forma recurrente el Gobierno de López Miras".

"Hace nueve meses el Gobierno de España aprobó el hachazo al trasvase y anunció un incremento del agua desalada, pero la realidad es que no ha llegado ni una gota y eso hace que el déficit previsto en la cuenca del Segura de 300 hectómetros cúbicos (hm3) hasta 2027 se eleve a cerca de 400 hm3". Por ello, considera que "no es aceptable el maltrato" de Sánchez al Levante español y ha lamentado que esto sea una "muestra clara que el Gobierno de España no tiene plan para Murcia, Alicante y Almería".

Asimismo, Gálvez Caravaca ha reivindicado la importancia de "poner en marcha un plan de choque económico para el sector agroalimentario murciano, para evitar un daño irreparable en términos económicos y de garantía de suministro de alimentos seguros a precios razonables”.

Modernizar las explotaciones

El portavoz de Asaja también ha hecho especial hincapié durante este encuentro “en la tramitación y seguimiento de las ayudas PAC, que deben ser ágiles, sin burocracia y flexibles en su aplicación, dada la grave situación de sequía, así como escasez y elevado coste de los insumos”. Además, han trasladado a la consejera Rubira que “es necesario dar prioridad absoluta y facilitar al máximo las ayudas a los jóvenes agricultores y la modernización de las explotaciones agrarias”.

Gálvez Caravaca también ha comentado que “la Sanidad Vegetal es una prioridad para nuestra organización, así como el control de las importaciones de terceros países, que deben ser muy rigurosos. La competencia desleal debe acabar y se debe hacer ver a la Unión Europea, que la tolerancia con las importaciones nos lleva a graves daños para nuestros agricultores y la garantía de suministro de alimentos”.

Finalmente, ha puntualizado que “hemos trasladado el buen hacer de los ganaderos y su intención de ser sostenibles, pero necesitan seguridad jurídica y apoyo económico de la Administración”, ha concluido.