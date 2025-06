Vox revisará "de arriba a abajo" los Presupuestos de la Región Murcia: "No puede haber partidas para el lobby LGTBI, ni para la Agenda 2030"

El diputado de Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ha afirmado que su grupo parlamentario revisará "nuevamente" y "de arriba a abajo" los Presupuestos de la Comunidad para 2025 presentados este viernes en la Asamblea por el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín.

"No puede haber partidas para el lobby LGTBI, ni para la Agenda 2030", ha dicho Antelo en una rueda de prensa en la que ha avanzado que si Vox presenta alguna enmienda a las cuentas será porque "hay algo que no esté acordado o que se haya colado", y, en ese caso, el PP "tendrá que apoyar para eliminar esa partida que ahí no debe estar".

Ha indicado que el Presupuesto de la Región para el año en curso "llega más tarde de lo que Vox hubiese deseado", si bien ha remarcado que "hay cosas que no dependen de uno" y, en este caso, "dependía del Partido Popular", que, a su juicio, "se ha demorado demasiado tiempo".

Asimismo, ha aprovechado para avanzar que su formación política pondrá sobre la mesa la puesta en marcha de una comisión en el seno del parlamento murciano que investigue las presuntas mordidas en las obras del AVE en Murcia. "Hemos visto durante estos días las diferentes conversaciones de esos gánsteres socialistas hablando de supuestas mordidas con una naturalidad pasmosa", ha denunciado.

El dirigente de Vox ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de "triturar la Constitución" y de "estar acabando" con la separación de poderes, y ha insistido en que su formación política se sumará "a cualquier iniciativa" que promueva una moción de censura para "convocar elecciones nacionales".

A este respecto, ha emplazado al PP a "dejar los tacticismos" y poner a disposición dos diputados nacionales para intentar desalojar a Sánchez del Gobierno. "Vox no se va a quedar de brazos cruzados viendo lo que está sucediendo", ha enfatizado Antelo.