Warm Up Estrella de Levante abre su VI edición en Murcia ante 26.000 personas

Inmejorable arranque de Warm Up Estrella de Levante en La Fica. El festival murciano inauguró este viernes ante 26.000 personas la programación del recinto principal, con absolutamente todos los abonos y entradas de día agotados desde hace semanas.

Una sexta edición, la más exitosa y con mejores cifras de su historia, que comenzaba con las primeras notas sonando en el Escenario ENAE -la Escuela de Negocios y Administración de Empresas líder en la Región de Murcia- en la delicada voz de la murciana Hoonine. Tras ella, pasaron por esas mismas tablas el rock cañí de La Paloma; el tecno intimista de Rusowsky; el brutal post punk de Sleaford Mods; la electrónica orgánica de French 79; la 'Alegría' entre rumba, guitarras y psicodelia de Morreo; y la explosión final de INNMIR, encargada de cerrar por todo lo alto el festival.

Un año más, Estrella de Levante ha ido de la mano con la organización del festival poniendo imagen al escenario principal y apoyando en todo momento para que todo haya sido un éxito en este primer día de la edición. En su escenario se dieron cita algunos de los nombres más aclamados de la noche.

Allí se pudo disfrutar del legendario Johnny Marr, ex guitarrista de los emblemáticos The Smiths, que hizo un extenso repaso no solo a su repertorio en solitario, sino también a algunos himnos de la banda inglesa, como 'There Is A Light That Never Goes Out' o 'This Charming Man'.

Tras él, tomaron el relevo Los Planetas con el concierto especial por el 30 aniversario de 'Super 8'. La banda de Granada hizo gala de su excepcional calidad musical e interpretó íntegramente las canciones del álbum que les dio la fama, acompañadas por los visuales únicos de Javier Aramburu.

Los murcianos Arde Bogotá, que sorprendieron al público este jueves al protagonizar el Secret Show de Estrella de Levante, salieron con más energía que nunca a las tablas del escenario principal. Un arrollador directo que puso a las 26.000 almas que abarrotaron La Fica a corear temas ya clásicos como 'Qué vida tan dura', 'La Salvación' o 'Los Perros'.

La cumbia psicodélica de Bomba Estéreo conquistó Murcia con su colorida y vibrante puesta en escena. 'Soy yo', 'Fuego' u 'Ojitos Lindos', su canción con Bad Bunny, no faltaron en un show que sedujo a todos con sus hipnóticos ritmos latinos.

El rock irreverente de Mujeres fue el encargado de abrir el Escenario ElPozo King Upp, -quienes se han sumado a esta sexta edición del festival por todo lo alto- destilando su ya clásico sonido de guitarrazos, pogos y energía desbocada.

Tras ellos, el divertido punk-pop de La La Love You puso a todos a saltar con las melodías adictivas de temas convertidos ya en auténticos himnos, como 'La canción del verano', 'El Fin Del Mundo' o 'Laponia'. Después llegó la atmósfera íntima de Sen Senra, que presentaba su último trabajo, 'PO2054AZ (Vol.I)', moviéndose entre sonidos del R&B, el pop y el hip hop.

Las inimitables Ginebras revolucionaron a los presentes con su siempre frenético directo, repleto de melodías alegres y pegajosas, y donde no faltaron hits como 'La Típica Canción', 'Paco y Carmela' o 'Álex Turner'. Y Delaporte puso el broche de oro al escenario con su fiesta electrónica, esa en la que mezclan a la perfección sus referencias latinas y tropicales con toques de pop, trap y soul.

Y el Escenario Thunder Bitch sorprendió a todos con su doble espacio, uno para los conciertos live de Amore, Maria Blaya y Chico Blanco y otro para las sesiones DJ de Drummie, Drizzyclare, Dinamarca, Kiddy Smile, Young Marco y Chica Gang.

Mucho más que música

Entre concierto y concierto, los asistentes pudieron degustar la gastronomía de la Región en la zona 1.001 Sabores, un amplio espacio con productos locales como paparajotes, zarangollo, morcilla, salchichas, marineras, y muchos más.

Así, el público ha podido realizar sus pagos de forma segura y sin preocupaciones a través del sistema cashless ofrecido por Caja Rural Central, que como gran novedad en esta edición han instalado varios puntos de recarga automatizados.

Un año más, Radio 3 ha vuelto con su unidad móvil, usando por primera vez la energía verde para su retransmisión. Y es que el festival ha dado un paso más en su apuesta por la sostenibilidad, colocando paneles solares para suministrar la potencia necesaria para realizar la emisión en directo, y así hacer que sus conciertos lleguen a todas las casas.

Las ganas de música en directo se seguirán notando este sábado, con el cartel de sold out una jornada más y en la que los asistentes disfrutarán, entre otros, de grandes conciertos como los de Editors, The Blaze, Shinova o una actuación muy especial de los murcianos Viva Suecia, donde celebrarán su X aniversario como banda con muchas sorpresas.