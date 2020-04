La tierra yerma

Cada vez que escribo sobre las estrategias comunicativas de los populismos respecto al coronavirus sale un orteguiano en plan no es eso, no eso. De modo que yo, como antes Art Buchwald, he concluido que resulta imposible mejorar ciertas declaraciones.

Donald Trump , 30 de enero: «Lo tenemos bajo control. Tenemos muy pocos casos en este país en este momento: cinco. Y todas esas personas se están recuperando con éxito».

Lorenzo Milá , corresponsal de TVE en Italia, 25 de febrero de 2020: «Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un nuevo tipo de gripe».

Pablo Echenique , portavoz parlamentario de Unidas Podemos, 25 de febrero de 2020: «En las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario».

Laura Ingraham , comentarista de Fox News, 25 de febrero de 2020: «El coronavirus, esa nueva vía para golpear al presidente Trump».

Antonio Maestre , periodista, 25 de febrero de 2020: «Es más probable morir atropellado porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueva y te tape los ojos que por el propio virus».

Sean Hannity , presentador de Fox News, 27 de febrero de 2020: «El apocalipsis es inminente y todos morirán, todos ustedes en las próximas 48 horas. Y todo es culpa del presidente Trump. O al menos eso es lo que la jauría de medios y el partido socialista radical demócrata quisieran que pienses».

Candace Owens , comentarista política, 27 de febrero de 2020: «Hace semanas, todos íbamos a morir de la Tercera Guerra Mundial porque Trump mató a Soleimani. Algo que tendría lugar antes de que todos muriéramos por el cambio climático dentro 12 años. Pero ahora todos moriremos de Coronavirus. La izquierda se está convirtiendo en un culto del día del juicio final».

Ignacio Escolar , director de eldiario.es, 9 de marzo: «No estamos, ni mucho menos, ante algo que parezca una epidemia zombi, ni una enfermedad mortal que vaya a arrasar a la humanidad. Que el coronavirus se pueda convertir en una nueva enfermedad estacional, y acabemos todos contagiándonos de ella, que pasemos una semana de mal rato, de fiebre y de e ibuprofeno con el que suele pasar la gripe, tiene impacto económico y es un problema serio, no lo podemos despreciar, pero evidentemente no es algo de lo que alguien se pueda preocupar».

Trish Regan , presentadora de Fox News, 9 de marzo: «Los demócratas quieren demonizar y destruir al presidente (...) es una estafa de acusación por coronavirus».

Donald Trump , entrevistado por Hannity en Fox News, finales de marzo de 2020: «Es tan injusto. Es tan injusto. Si pudiéramos tener medios de comunicación decentes en este país».

Irene Montero , ministra de Igualdad, 26 de marzo de 2020: «Nadie puede decir ni que todo se ha hecho fatal ni que no se ha cometido ningún error. Pero, desde luego, el nivel de agresividad, saña y odio con el que la extrema derecha está intentando señalar a las mujeres en relación a la manifestación del 8M y la crisis del coronavirus no responde a un dato científico». José Zaragoza, diputado del PscPsoe, 4 de abril de 2020: «En los momentos más duros para todos los españoles la derecha siembra el odio y la mentira. En vez de arrimar el hombro pagan anuncios y difunden bulos para provocar el miedo. La derecha como siempre a lo suyo, conseguir el poder por cualquier medio».

Juan Tortosa , columnista de Público, 7 de abril de 2020: «Les jode que el número de personas fallecidas no suba más, les jode que las medidas aplicadas estén empezando a surtir efecto, les jode que ni una tragedia de estas dimensiones desgaste al gobierno lo suficiente para tumbarlo (..) Casado, déjalo ya!»).

Javier Gallego , locutor de radio y columnista de eldiario. es, 7 de abril de 2020: «Hay que decirlo claramente: el PP, la ultraderecha y sus altavoces mediáticos están llevando a cabo una campaña rastrera de acoso y derribo usando las muertes para intentar acabar con el gobierno legítimo y de paso tapar el destrozo que la derecha hizo de la Sanidad pública y ahora padecemos. El barco hace aguas y ellos tratan de hundirlo. Que caiga España, que ya la levantamos nosotros».

Kayleigh McEnany, jefa de prensa de la Casa Blanca, febrero y marzo, sobre el coronavirus y los demócratas: «Intentan politizarlo. A veces parece que apoyan de forma activa todo lo que vaya contra los intereses de Estados Unidos». «Tratan de ganar puntos políticos baratos. Lo vemos todo el tiempo. El coronavirus es solo un ejemplo. Lo intentaron con Rusia, con Ucrania. Con lo que sea con tal de derribar a este Presidente. Y no solo al Presidente. Van contra el voto del pueblo estadounidense». «Este presidente ha tomado medidas sin precedentes para proteger al país del coronavirus. Evitó que fuera mucho peor de lo que podría haber sido, pero tú deja que los medios de comunicación y la izquierda se apunten esos puntos políticos baratos».