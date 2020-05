Los socios independentistas de Sánchez

Sánchez quiere otro mes de prórroga del estado de alarma, porque parece que estos más de dos meses le saben a poco. Está claro que el Gobierno no confía en que las comunidades autónomas puedan gestionar la desescalada sin el control de Illa, como «gran hermano» por delegación, y su fiel escudero Simón. No me olvido, por supuesto, del «tribunal secreto» que toma las decisiones sin que se conozcan los criterios que utiliza. Espero que tengan tiempo de elaborar los informes para entregarlos en la fecha anunciada por el ministro. Es verdad que dentro de este despropósito de la excepcionalidad que nos han impuesto, parece que podrán retirar el estado de alarma arbitrariamente por comunidades cuando el Gobierno lo considere conveniente. A priori, todo indica que Madrid tiene un panorama muy oscuro y será la última. Como dirían los hagiógrafos, antes fervorosos antisanchistas, tendremos que estar agradecidos por la magnanimidad gubernamental. No parece que Sánchez vaya a tener problemas a la hora de sacar la iniciativa gracias a ERC, aunque ayer dijo que, de momento, su posición era votar en contra.

Como esto se parece a un mercado persa, todo depende del precio a pagar y La Moncloa es generosa con los afectos, aunque sean independentistas. ¡Qué lejos quedan aquellos tiempos en que el presidente del Gobierno no quería saber nada de ellos! Ni se ponía al teléfono cuando le llamaba Torra. El principio más sólido y coherente en política es no tener ninguno. No hace mucho que le provocaba insomnio que Iglesias se sentara en el Consejo de Ministros y ahora no podría dormir si no fuera vicepresidente. No hay que sorprenderse, porque estas cosas también las hacen las formaciones de centro derecha. Aznar hablaba catalán en la intimidad, algo que le agradezco mucho como catalán. Lo de Ciudadanos es para nota. Arrimadas ha visto como le utilizaban en la anterior prórroga y ahora es un valor a la baja en la bolsa monclovita. Es la técnica del kleenex: usar y tirar. Sánchez prefiere que le apoye ERC y ganar un mes, algo que no quieren los escuálidos herederos de Rivera. Cada oveja con su pareja. Ciudadanos siempre será bienvenido a la casa común del PSOE y Unidas Podemos, pero para recibir algunas migajas del banquete. El objetivo ha sido, es y seguirá siendo pactar con los independentistas y la izquierda radical. Es su hoja de ruta.