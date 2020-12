Los 188 «patriotas» del PSOE

La visión que tiene el PSOE del patriotismo y la valentía es, simplemente, vomitiva. En política no vale todo y hay líneas rojas que no se deberían pasar. La reacción socialista a la aprobación del dictamen del proyecto de Presupuestos Generales fue tanto un esperpento como una ignominia. No se puede poner en un tweet que fueron «Apoyados por 188 votos. 188 votos valientes y patriotas. Lo que hoy se ha hecho es patriotismo. En la esquina, las derechas y la ultraderecha». La redacción de este texto es propia de un majadero y me temo que las cuentas oficiales de algunos partidos están llenas de personas que rebosan zafiedad e ignorancia. Es un mundo de fanáticos dispuestos a halagar al líder sin importarles hacer el ridículo e incluso cuando más patéticos resultan más orgullosos se sienten. No sería mala idea producir una película titulada: «Los 188 patriotas», «La leyenda de los 188 indomables» o «La cabalgada de los 188 valientes». Es muy ofensivo que se considere patriotas a los independentistas y los herederos de ETA que han querido acabar con España.

Es un insulto a los que se jugaron la vida y fueron asesinados por la banda, porque Bildu nunca ha condenado el terrorismo, aunque alguno de sus dirigentes lo haya hecho aisladamente, y Otegi era uno de sus miembros más destacados. No podemos banalizar lo sucedido durante los años del plomo, las bombas, los secuestros y la extorsión elevando a sus herederos a la categoría de patriotas y otorgándoles una valentía que nunca tuvieron. Los auténticos patriotas, y hay muchos en el PSOE, no se merecen esta indignidad. Los términos del tweet no se pueden aplicar, por supuesto, a los independentistas que vulneraron el ordenamiento constitucional y estatutario en su intento por destruir España. Una vez más se banaliza lo sucedido y se pretende loar a unos políticos que no solo no se arrepintieron de sus actos sino que han reiterado que volverían a hacer. No me sorprende que se sientan muy fuertes, porque el PSOE ha claudicado con un texto que es una rendición deshonrosa para conseguir la aprobación de unos presupuestos. No costaba nada lanzar un comunicado más prudente. Se puede mostrar satisfacción sin hacer el ridículo. Al PP se le podrá criticar por otras cosas, pero no de cobardía o falta de patriotismo. No es patriotismo asumir un texto presupuestario solo porque lo quiere el PSOE y no existe ninguna razón para considerar que lo sea más o menos que uno del PP.