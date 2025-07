Tezanos: «Todo puede ser un montaje»

Solo quedaba Tezanos por emitir su juicio sobre el caso del cuarteto del Peugeot y ha resultado clarificador: «Habrá que esperar a ver si todo es un montaje»; tal cual. Así que ahora ciertamente lo que sí debemos hacer es esperar a su próximo barómetro sociológico para comprobar si el «número uno» del «cuarteto del Peugeot» ha disparado la intención de voto de su PSOE y su coalición progresista, asegurando su victoria si se celebraran ahora elecciones anticipadas. Lo que a su vez explicaría también que su profundo sentido de Estado evita el que convoque elecciones ahora para no aprovecharse de la situación. Tezanos lleva al frente del CIS desde el primer momento de la llegada de Sánchez a la Moncloa en 2018, pasando allí «per saltum» directamente desde la ejecutiva federal de Ferraz donde era el encargado de los análisis y estudios sociológicos para el PSOE. Su misión consiste en dar unos pronósticos de intención de voto y valoración de líderes con la frecuencia y resultados al gusto de su gran jefe, degradando el respeto científico profesional que tenía ganado- a lo largo de una dilatada trayectoria de tiempo el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es una prueba más de que todo lo que toca Sánchez lo contamina al ponerlo al servicio de su interés particular y no al servicio del interés general del Estado como es su deber. Su acreditado trabajo en el «cisTezanos» puede llevarle a sacar otra encuesta en la que una mayoría de españoles debidamente «encuestados» confirmen su opinión de que «quizás los casos de Koldo, Ábalos, Cerdán, etc… en efecto son un montaje» para acabar con un gobierno progresista y feminista. De todos modos, lo que resultaría incomprensible sin duda sería que siendo todo un montaje su jefe cesara a su primer hombre de total confianza José Luis Ábalos del gobierno y de su partido. Y ahora además, y cuatro años después, le expulse de su PSOE. Y que su sucesor como «núm 2» Santos Cerdán renunciara a su importante cargo en el PSOE e incluso a su escaño de diputado del Congreso, casualmente electo por Navarra. Y sin contar las renuncias de su hermano y su mujer a sus actividades anteriores y manteniendo a su fiscal general. Y eso sin considerar lo que supondría que la UCO, los jueces del Tribunal Supremo y la fiscalía anticorrupción serían corresponsables por acción u omisión de todo un montaje mediante un monumental cohecho, prevaricación, etc. Mejor para su jefe que Tezanos se reserve para sí sus opiniones y deje de hacer el ridículo y, por supuesto, que deje el CIS. Y a los españoles, tranquilos.