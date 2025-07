Lo de Ábalos

Por culpa de este calor extremo os juro que, a veces, huiría sin avisar: me uniría a esta primera operación salida del verano para desconectar del asfalto de fuego de Madrid y reconectar con lo importante. Luego lo pienso mejor, me digo que menuda temporada intensa de escándalos y sorpresas mayúsculas llevamos. ¿Cómo perderme sus últimos capítulos? Nos quedan más sorpresas en las cárceles y fuera de ellas, nos quedan informes pendientes de la UCO que ya quisieran imaginarse los mejores guionistas, para sus respectivas series. Nos queda saber dónde está el dineral que ha ido fluyendo por las cañerías hasta no se sabe qué países. Y de cuánto estamos hablando.

De entrada, este fin de semana descubriremos en el Comité Federal del PSOE qué impactantes cambios ha pensado el resistente Pedro Sánchez para contentar a su militancia y socios (aunque estos últimos, visto lo visto, tragan ya con lo que sea).

Sabiendo que Sánchez ha fulminado al entorno de Santos Cerdán, una imagina que dará noticias de mucha envergadura...siempre que no le incluyan a él, claro. Pregunta del millón: ¿Quién será su nuevo secretario/a de organización? Porque con los dos anteriores -Ábalos y Cerdán- desde luego, se ha lucido. ¿Aceptarán los socialistas, sin más, los cambios que se les anuncien desde Ferraz?

Qué destino el de Cerdán y Ábalos, amigos ambos de Koldo García (y del tal Antxón Alonso, el misterioso empresario amigo, a su vez, de miembros de Bildu y PNV, que tanto parece pintar en esta trama oscura).

En breve, veremos cómo evoluciona la defensa de Santos Cerdán, la misma que exige que le saquen de Soto del Real e insiste en que Koldo ha sido un topo de la Guardia Civil.

Tanto Koldo como Ábalos están en la calle. De Ábalos sabemos que sigue vivo por sus entrevistas troceadas. Él mismo se retrata explicándonos -literalmente- que menuda tontería enchufar a la Miss Asturias unos meses, por solo 900 euros mensuales. O sentenciando que, en España, es más delito follar que robar. Argumentando que le tienen envidia, porque él no se mete en la cama con mujeres de su quinta… No, hombre, no. ¡El delito es que les pagues a todas ellas con nuestro dinero, caradura!

Este es el nivel, amigos. Solo espero que desaparezcan cuanto antes de nuestra vida pública estos individuos rancios y machistas. Y que, ya puestos, den señales los ministros responsables de los problemas de los españoles. Estoy pensando en Óscar Puente. Con lo peleón que se muestra siempre en las redes sociales, qué extraño que lleve varios días callado -sin agenda pública- con tanto caos en su negociado. Con tantísimo desbarajuste en las estaciones y los aeropuertos. Algo pasa ahí.