EE UU, una nación profundamente dividida

Desde Washington a Trump, Estados Unidos ha tenido 45 presidentes y no todos han sido ejemplares. Ha habido de todo. Ni siquiera lo ha sido la propia nación, como sucede con todos los imperios a lo largo de la Historia. Ha habido grandes hombres en la Casa Blanca, pero también otros insignificantes e incluso miserables. Unos han tenido más suerte que otros y algunos no han sido ajenos a la corrupción política o económica. El relato de todas esas presidencias es apasionante, incluso en sus primeros años, cuando era una nación irrelevante en el contexto mundial. Su origen es fascinante, porque unos colonos, en su gran mayoría británicos, se levantaron contra la metrópoli, que era el mayor imperio de la época, y consiguieron derrotarla. Fue el comienzo del ciclo de independencias que se viviría en el continente americano hasta la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898. Los antiguos colonos consiguieron crear una nación libre con un sistema constitucional que se ha ido perfeccionando desde entonces, aunque manteniendo el mismo texto originario completado con las enmiendas y la doctrina del Tribunal Supremo. Estados Unidos ha sido un modelo para el constitucionalismo. El sistema y las instituciones que ha configurado han tenido una influencia decisiva en la democracia y la teoría del Estado. Es ciertamente modélico en muchos aspectos.

La presidencia de Trump es la más singular, en todos los sentidos, y no tiene parangón por la controvertida personalidad del personaje. Ha habido otros presidentes conflictivos, pero ningún ha alcanzado este nivel esperpéntico. Ha habido presidentes mediocres que supieron romper cualquier previsión para convertirse en figuras respetadas y excelentes gestores. Es muy interesante constatar el consenso que existe alrededor de figuras como George Washington y Franklin D. Roosevelt, aunque el primero solo quiso estar dos mandatos y el segundo estuvo cuatro, tras lo cual se estableció constitucionalmente la tradición que había instaurado el primero. Los logros de Washington son, sin lugar a duda, extraordinarios, pero no solo durante su mandato, sino desde sus primeros años como coronel de la milicia hasta su victoria frente al ejército británico. No hay un presidente más completo y ejemplar. Por supuesto, están Lincoln, Eisenhower, Reagan y tantos otros que supieron estar a la altura de las circunstancias. Otros son figuras sobrevaloradas gracias a su carisma personal y el papel hagiográfico de los medios de comunicación como Kennedy y Obama.

Trump ha conseguido ser el peor presidente de la Historia gracias, precisamente, a las características singulares de su personalidad que le permitieron llegar, contra todo pronóstico, a la Casa Blanca. Esa arrogancia sin límite y soberbia insufrible, con amigos y enemigos, han sido el talón de Aquiles que ha laminado su administración. Los aspectos positivos de su mandato han acabado en un sumidero gracias a estos meses demenciales en los que ha actuado con imprudencia e irresponsabilidad. Hace un año tenía prácticamente asegurada la reelección, pero la pésima gestión de la pandemia y su populismo desaforado han sido su peor enemigo. El problema de fondo es que hay una parte de la sociedad estadounidense que sigue a Trump con una fe ciega y el Partido Republicano atraviesa la mayor crisis de su historia. No hay, de momento, un liderazgo alternativo.

No parece probable, me gustaría mucho equivocarme, que el trumpismo concluya con la salida del presidente, ya sea con el despropósito de un impeachment acelerado, que lo convertirá en un «mártir» para sus fieles seguidores, o con la conclusión legal de su mandato. Hay que partir de la base de que no todos los que le apoyan son ignorantes votantes de clases bajas del mundo rural e industrial. Es algo más complicado, como sucede siempre con los populismos. Trump conecta con la América disconforme que rechaza el sistema que históricamente se ha repartido el poder en Estados Unidos y que afecta tanto a las elites demócratas como republicanas. Es una sociedad sin aristocracia que constituyó la suya propia desde los tiempos de los padres fundadores. La existencia de auténticas dinastías políticas, económicas e intelectuales, así como la importancia del triunfo profesional son la esencia de esa gran nación.

Trump reunía la condición de triunfador, aunque con los aspectos oscuros sobre el origen de su gran fortuna y su controvertida biografía, algo también habitual en otros presidentes y políticos desde el siglo XIX. Un aspecto determinante ha sido su capacidad como comunicador, pero también una perniciosa utilización que le ha generado más enemigos que amigos. Ha sido un presidente de un solo mandato, algo poco corriente y reservado a quienes no han sabido gestionar con acierto la presidencia. Su gran error ha sido despreciar y enfrentarse al sistema formado por los todopoderosos grandes electores, empresarios y medios de comunicación, que desde el primer momento de su presidencia han ido en contra suya. En lugar de utilizar con inteligencia el enorme poder de la Casa Blanca, ha preferido ejercer de Trump. Una vez constatada su derrota electoral y la imposibilidad de revertirla, algo que jamás hubiera aceptado el sistema, aunque hubiera sido cierto un fraude que nadie ha podido acreditar, le quedaba concluir su mandato y esperar que sus vengativos enemigos le dejaran en paz como sucedió con Nixon.

El panorama que afronta es muy oscuro, porque ha atravesado todos los límites posibles y Nancy Pelosi representa a la perfección la reacción de las elites dirigentes. No cabe ningún perdón presidencial o exoneración en los tribunales, porque el sistema tiene los mecanismos suficientes para actuar de forma ejemplarizante y dejar sentado que nunca más se repita una situación similar. Con la mayoría en ambas cámaras, la animadversión de los medios de comunicación y el poder de la presidencia todo indica que el horizonte judicial de Trump es tan oscuro como previsible. No descarto que sea el primer expresidente que acaba encerrado en una prisión federal.