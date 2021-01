Plagas bíblicas o gafe

Es razonable el deseo de encontrar una explicación a la sucesión de hechos singulares, diversos y adversos, que llevamos padeciendo desde hace un año en España, y con el común denominador de provocar dolor, sufrimiento y preocupación. Aunque por su propia naturaleza la pandemia no es exclusiva de España, nos está atacando de manera particularmente dolorosa en lo sanitario, económico y social. Superpuestos a esta plaga, se van produciendo sucesos naturales concatenados: Filomena, con unas nevadas también históricas, y ahora los terremotos en Granada, que llamativamente tienen su epicentro en Santa Fe, la localidad fundada por los Reyes Católicos al culminar la epopeya histórica de la Reconquista, en el lugar donde estaba el campamento militar en 1491, precisamente para garantizar la unidad de la fe cristiana tras la derrota del reino nazarí de Granada. Me comenta un amigo que parecería que la naturaleza se revuelve cuando en la localidad de Aguilar de la Frontera se retira una Cruz de la vía pública para arrojarla a un vertedero. Y me recuerda que «en los designios de la Providencia, no hay meras coincidencias», como afirmara S. Juan Pablo II cuando el atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981 coincidió con la fiesta de la Virgen de Fátima, marcando su largo pontificado con el desplome del Muro de Berlín, el Telón de Acero y la misma URSS. Si añadimos que todo esto sucede desde que tenemos a los comunistas en el Gobierno. Pues… o plagas bíblicas o Gobierno gafe. Los «signos de los tiempos…».