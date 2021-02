Vox en Vic

La localidad de Vic, en la provincia de Barcelona, es la capital de la comarca de Osona, y era conocida como la ciudad «Levítica», en referencia a la tribu sacerdotal de Leví. El nombre estaba justificado porque un siglo atrás su seminario tenía mil alumnos y los miembros de familias religiosas masculinas y femeninas superaban los 750, lo que representaba casi el 8% de su población. Los Obispos Torras i Bages y Morgades, y clérigos como Jaime Balmes y Jacinto Verdaguer, figuran en la Historia de España como ilustres vigatans.

Pero hoy Vic no es precisamente una ciudad sacerdotal –al menos del Dios al que antaño rendía culto– ya que ahora la diosa «Nació» parece tener más seguidores entre sus habitantes, lo que hace problemática la visita de «forasteros españoles», sobre todo si son «constitucionalistas». En esto sigue el camino trazado por el País Vasco en los años de plomo: es el cumplimiento del principio teológico corruptio optimi pesima. En este escenario, por desgracia, no es sorprendente lo sucedido a los candidatos de la tercera fuerza política en el Congreso, al querer realizar allí actos propios de la campaña electoral. Lo lamentable e incomprensible es la nula reacción de la más mínima condena por parte del resto de partidos, incluidos los restantes «constitucionalistas». Todo ello no refleja sino el nivel moral y ético de la comunidad política, ya que no debe ser ésta una cuestión partidista. Hay silencios que no solo callan, sino que otorgan. «Es el silencio de los corderos».