Todos a ARCO

Otros años, por estas fechas, estábamos todos comentando las novedades de ARCO, la feria española de arte contemporáneo. Esta temporada, en cambio, nos encontramos debatiendo la decisión de la organización de posponer su edición de 2021 al mes de julio. Aquellos que están a favor del aplazamiento recuerdan que este año se cumple el 40 aniversario de la creación del evento y que no debe permitirse que tal efeméride caiga en el olvido. Los que están en contra aducen que, en el mes de julio, todo el mundo anda de vacaciones y que, para los galeristas, es todo un esfuerzo de logística participar. Como para encontrarse a cambio una triste asistencia porque el público prefiera librarse de los aerosoles en las playas. Los de más allá, contraponen a su vez que julio, bien mirado, es un mes muy adecuado para los que vienen de Latinoamérica -sean participantes o usuarios- porque la fecha de febrero era muy problemática para lo hispanoamericano. Los que argumentan en ese sentido son los que siempre han defendido que el papel de ARCO, en el contexto de las ferias internacionales, debería ser el de puerta de entrada del arte hispanoamericano a Europa. He preguntado a unos y a otros y la verdad es que no he podido sacar el agua clara. En lo que todos parecen estar de acuerdo es que ahora sería irresponsable celebrarla, solo que unos están a favor del aplazamiento y otros de trasladarla directamente al año que viene. No se sabe lo que pasará.

A los que somos unos legos en la materia nos resulta imposible pronunciarnos. Solo nos queda alegrarnos que, por un motivo u otro, se hable de ARCO y sea centro de atención, aunque suceda a través de una polémica por meramente logística que sea la controversia. Por tanto, ya saben, si este próximo julio desconfían de la caballerosidad del comportamiento de la naturaleza y no les apetece tenderse en una playa en estado de total insensibilidad, vayan a ARCO si se celebra finalmente. Les costará un precio y un esfuerzo casi ridículos comparados con los tesoros que encontrarán dentro. Todos a ARCO. Sea cuando sea