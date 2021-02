Las panteras negras que acechan al mundo

Gracias al periodismo internacional comprobamos lo distintos –y parecidos– que somos los humanos de todo el mundo. De vez en cuando, una historia en un lugar remoto, se repite, con otros protagonistas, en un concurrido barrio español. El coronavirus y los confinamientos ya nos demostraron la misma pasión de la humanidad por el papel higiénico, ya sea japonés, australiano, británico o español. Ahora, al iniciarse la campaña de vacunación en España, ha salido a la luz el largo listado de alcaldes «jetas» que se han puesto la primera dosis antes de lo que dicta el protocolo y mucho antes que parte de la población –que sí es de riesgo–. Mientras que en Perú, quien se ha saltado la fila de las vacunas ha sido la ministra de Exteriores, Elizabeth Astete, el ex presidente Martín Vizcarra y su esposa. El mismo escándalo político en distintos continentes.

Y si este verano en Granada, una pantera atemorizaba a los habitantes de Ventas de Huelma, ahora un enorme felino negro ha sembrado el pánico en Castellana Grotte y Acquaviva delle Fonti, dos localidades de Italia. Francesco de Ruvo, el alcalde de Castellana Grotte, al sur de Bari, ha dado varias veces la voz de alarma sobre esta «pantera nera» avistada por varios vecinos. «Alguien ha escuchado claramente un rugido. Hay rumores, pero también algunos relatos veraces, dos certificados a los que se suma uno de ayer: una señora la vio al lado de la carretera, muy claramente». El alcalde intentó tranquilizar a la población: «Las investigaciones continúan con las unidades caninas y los drones, que están peinando la zona».

No es la primera vez que esta fiera da titulares en Italia. Se cree que es uno de esos ostentosos caprichos de un capo de la mafia que ya se escapó hace un año en Foggia y las autoridades estiman que podría ser la misma. Ya saben, en Colombia en los años noventa, a Pablo Escobar le gustaba rodearse de hipopótamos en la Hacienda Nápoles, causando hoy un auténtico desastre ecológico porque se han reproducido en un hábitat que no era el suyo. En Italia, al patrón se le devuelven los favores o se le agasaja en felinos.

Este fin de semana, el alcalde de Acquaviva, Davide Carlucci, ha dado un paso más. Ha firmado una orden que prohíbe el tránsito de ciclistas y peatones así como la realización de cualquier deporte en los caminos rurales y exteriores del pueblo. Y es que se han «detectado huellas y rastros orgánicos del animal». No obstante, pide que no haya «alarmismo» a pesar de que un felino de estas características sea capaz de asustar a cualquiera. En Granada por cierto, resultó no ser una pantera, sino un gato enorme, pero los ríos de tinta corrieron igualmente.