Iglesias se cree Superman

No hay duda de que Iglesias tiene un alto concepto de sí mismo. Ese amor eterno e incondicional hace que se considere una especie de Superman de la política que todo lo puede. Es una consecuencia de su concepción mesiánica y de un narcisismo característico de los líderes comunistas. Es un tema muy estudiado porque siempre, sin excepciones, generan un culto a la personalidad que comenzó con Lenin y ha llegado hasta nuestros días. Iglesias se ve como un caudillo liberador que tiene las soluciones que necesita Madrid y para ello se enfrentará a la malvada Ayuso, como si fuera un episodio de Juego de Tronos, para frenar a la derecha. Hay una gran coincidencia en la dirección de Podemos sobre el cansancio que sufre así como un cierto abatimiento y aburrimiento. Está permanentemente enfadado por las críticas y la perdida de privacidad. Esto se ha acentuado por las manifestaciones que sufrió en su casa de Galapagar. Al margen de los aspectos personales, la realidad es que retrocede en todos los territorios y solo aguanta en aquellos, como Cataluña, donde hay confluencias.

La descomposición es incuestionable y existe el riesgo de quedar fuera de la asamblea de Madrid al no alcanzar el 5 por ciento. La contrapartida es que a Iñigo Errejón le va muy bien tal como muestran las encuestas a lo que se une que tiene una candidata creíble como la doctora Mónica García que es atractiva para el electorado de izquierdas. Errejón no le necesita y una alianza encabezada por Iglesias sería un desastre para Más Madrid. Es verdad que las terminales mediáticas podemitas, con gran intensidad en las redes, se han movido para conseguir una candidatura conjunta. Esto dejaría al partido de Errejón en un segundo lugar, le guste o no, porque la foto final sólo beneficiaría a Iglesias y sería su salvavidas. Tras el anuncio del vicepresidente, no tengo ninguna duda de que su soberbia ha hecho un gran favor a Ayuso, porque movilizará al centro derecha ante el temor de repetir en Madrid un gobierno socialista-comunista. En contrapartida, no creo que Iglesias sea atractivo para la izquierda como hace unos años. El paso del tiempo le sienta muy mal. La gente joven empatiza con Errejón y su equipo, porque ofrecen un perfil más progresista y moderno frente al viejo comunismo paternalista y endogámico de Iglesias. El declive territorial que sufre es la consecuencia del desengaño de su electorado.