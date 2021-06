Alta felonía

Hace poco tiempo escribía en esta misma Tribuna sobre lo que la izquierda ha tratado de estigmatizar con la denominación de la foto de Colón. Recordaba como la manifestación a la que trataron de menospreciar con tal descripción fue un evento popular y masivo al que asistieron miles de personas. La cita también se organizó de forma que no hubiera banderas de los partidos, tampoco sus logotipos. El único objetivo de la manifestación era proclamar, alto y claro, el compromiso y la defensa de la Constitución. Es cierto que la cita se convirtió en un auténtico clamor en contra de Pedro Sánchez, del Gobierno socialista y de las cesiones del Ejecutivo a los independentistas. De nuevo una plataforma cívica nos vuelve a convocar en la Plaza de Colón, esta vez para expresar la oposición de la inmensa sociedad española frente al anuncio de unos seguros indultos a presos de Esquerra y Junts, que fueron condenados por el Tribunal Supremo por gravísimos delitos de sedición y también por delitos de corrupción política. A falta de confirmarlo, miembros del Gobierno y luego el propio Presidente Sánchez están lanzando declaraciones «preparatorias», destinadas a «vender» lo que es invendible e infumable, porque indultar delitos tan graves, por parte de quien no pide perdón e incluso amenaza con reincidir a la menor oportunidad, es una traición a nuestro estado de derecho y a nuestra democracia. Quieren que los ciudadanos vayan asimilando lo que será un fraude de ley, porque no se puede perdonar por motivos políticos a un sedicioso no arrepentido que promete reincidir. Hacerlo es lo mismo que legitimar y convertir sus delitos en meras actividades políticas, y, sobre todo, como lo ha calificado el propio Tribunal, concederse un autoindulto para perdonar a aquellos que permiten la sostenibilidad de este Gobierno de Sánchez. Contraponer la concordia a venganza, apropiándose el Gobierno de la primera e imputado a los Jueces la segunda, es algo que nos tiene que conmover por felón e infame. Desde la izquierda en todo su ámbito se vuelve a insultar a una sociedad que lo único que hace es demostrar su indignación ante semejante actuación arbitraria e injusta, y ello en un acto que vuelve a ser transversal, ni partidario ni partidista, en el que los partidos políticos dan un paso atrás y acompasan su voz a la de la sociedad civil, que es la verdadera protagonista. Se trata de una concentración a la que parte del PSOE actual y el de otros momentos también asistiría sin lugar a dudas. Intentarán de nuevo manipular y tergiversar una manifestación pacífica en defensa del Estado de Derecho frente a su intento de humillación, pero no podrán, al Pueblo Español no se le engaña. La verdadera foto de la indignidad y del oprobio es la foto de este Gobierno y del propio Sánchez pactado con los herederos de ETA, con el peor nacionalismo independentista, incluso con los que han cometido delitos tan graves, esa sí que es una foto que insulta el sentido común, a nuestra sociedad y a nuestra democracia.