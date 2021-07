Una de las cosas que tiene que resolver el renovado gobierno, me refiero a la parte seria del PSOE, es el chiringuito del CIS. Tras una sucesión de encuestas chapuceras y poco rigurosas, que solo han servido para desprestigiar a la institución, ahora toca sustituir a su presidente, Félix Tezanos, y designar a un profesional independiente que no sea la correa de transmisión gubernamental. Tezanos ya ha cumplido su papel y puede volver a sus quehaceres partidistas, publicar soflamas contra la oposición e incluso escribir sus memorias explicando su pintoresco método para nunca acertar en las predicciones demoscópicas. A estas alturas me resulta un personaje entrañable y siento que haya destrozado su prestigio para servir a sus ideas. Me parece bien que siga haciéndolo, pero que no sea a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y estará más cómodo como antigualla ideológica en la nueva ejecutiva federal que formará Sánchez en el próximo congreso. El presidente del gobierno y Félix Bolaños, que es el bueno, hay que distinguirlo de su homónimo del CIS, no necesitan las chapuzas de Tezanos, sino un sociólogo que haga bien su trabajo. Y, a la vez, que el gobierno haga sus deberes con eficacia y rigor.

Sánchez ha acertado designando a Bolaños como ministro de la Presidencia, porque es un jurista serio, leal y con una excelente preparación. No entro en los aspectos ideológicos, sino en cuál es el perfil que se necesita para un departamento que es fundamental en el funcionamiento de un gobierno. Ahora toca afrontar los dos años y medio que faltan hasta la conclusión de la legislatura. Por ello, no parece sensato tener abierto el frente del CIS provocando el bochorno nacional con sus desprestigiadas encuestas electorales. Al margen de la necesidad o no de mantener un instituto demoscópico de titularidad pública, la realidad es que hay buenos profesionales que necesitan ser dirigidos con eficacia, rigor e independencia. No puede ser que sea un chiringuito para colocar a un colega dispuesto a ser servicial con tal de complacer a quien le ha nombrado. A esto hay que añadir que ahora ni siquiera es útil, porque todos los medios publicamos encuestas que son mucho más fiables e independientes. Es la enorme diferencia. Ninguna empresa estaría dispuesta a hacer las chapuzas que perpetra el CIS de Tezanos.