Messi, Neymar, Cristiano…

«A perro flaco todo son pulgas» es una sentencia del refranero español que, con su sabiduría popular formada en el devenir de los siglos, acredita que las desgracias nunca vienen solas, o que se ceban con los más vulnerables. Aplicado a España en estos tiempos de pandemia, sólo nos faltaba que el fútbol –deporte rey por excelencia en nuestro país, con una liga profesional en la cima mundial– se encuentre sometido a una guerra interna que trae aparejada la descapitalización humana de nuestros equipos, con los ases del mundo emigrando a otros equipos.

Tras el fallido proyecto de una Superliga promovida por el Real Madrid y el Barça, ahora le toca marcharse a Messi siguiendo los pasos de Neymar y Cristiano Ronaldo. Quizas se había estirado más el brazo que la manga, y la crisis ha golpeado duramente las finanzas de los grandes clubes con contratos astronómicos para sus estrellas.

Lo que sí resulta positivo teniendo en cuenta que «no hay mal que por bien no venga», es admitir que las crisis son una gran oportunidad para renovarse –porque lo contrario es morir–, y que los clubes y la liga tienen la oportunidad de aterrizar en la realidad de que el mercado no lo justifica todo, y que si el petróleo permite determinados contratos a algunos, no por ello son un ejemplo a imitar por nosotros.

En todo caso, mucha suerte al Real Madrid y al Barça, sin los cuales nuestra liga no sería en absoluto lo que es.