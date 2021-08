Los errores de la administración Biden en Afganistán son antológicos y constatan el declive de la primera potencia mundial. Con poco rigor, lo reconozco, sigo utilizando este término cuando todo indica que China se está situando en esa posición. Es verdad que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y, sobre todo, la más dinámica, pero en política internacional ha quedado claro que no está a la altura de las circunstancias. Los fallos de inteligencia son espectaculares y era una ilusión, más bien una pesadilla que pagan los afganos, confiar en una administración corrupta y desprestigiada y en un ejército que ha sido incapaz de parar la eficaz ofensiva talibán. Es cierto que Trump es un bravucón, con unas formas imposibles y un lenguaje insólito, pero su política exterior, aunque les moleste a los progres, mantuvo el poder y la influencia de Estados Unidos. No cometió ningún error y sus tradicionales enemigos se mantuvieron a una prudente distancia. Ahora tenemos un incompetente en la Casa Blanca que ha puesto de manifiesto que no aprendió nada siendo vicepresidente con Obama y tras sus largos años en la comisión de Exteriores del Senado.

La salida vergonzosa de Afganistán, dejando a más de 35 millones de personas a su suerte, es una de las mayores derrotas desde el nacimiento de la república. La responsabilidad corresponde al inquilino de la Casa Blanca, que ha sido incapaz de planificar una retirada ordenada y ha preferido una huida sin importarle las consecuencias. Tras veinte años en Afganistán, la CIA y los servicios de inteligencia militares no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo y minusvaloraron el poder talibán a la vez que sobrevaloraron al gobierno títere, cuyo presidente, Ashraf Ghani, se escapó con cuatro coches y un helicóptero llenos de dinero. Es el colofón final de una patética ocupación militar que ha costado la muerte de más de 60.000 soldados y policías afganos y 2.442 estadounidenses. El gasto total para el contribuyente americano asciende a 2,26 billones de dólares. Biden pasará a la historia como el presidente que huyó de Afganistán y el comandante en jefe más incompetente. La imagen de la huida del personal diplomático por el tejado de la embajada es el mejor resumen de lo sucedido. No se puede alcanzar un mayor deshonor.