El submarino: Chafarinas y Jorge Sanz

Un cuarto de siglo da para mucho. Ahora que se han viralizado unas declaraciones del actor Jorge Sanz en las que aseguraba que su sueño, de no haberse dedicado a la interpretación, hubiera sido convertirse en capitán del Ejército español, hay que recordar cómo en 1995 tuvo el papel principal de una película, «Morirás en Chafarinas», que no gustó a algunos prebostes de la institución. A mediados de los noventa todavía había quien creía que una trama policíaca con tráfico de drogas era tomar la parte por el todo. Sanz, que procedía de una familia de militares, demostró que las cosas no son tan simples.