Sí, eres una pringada

La youtuber Etsy Quesada, conocida para el mundo como «Soy una pringada» es uno de esos personajes gamberros que tanta falta hacen en una realidad deconstruida alrededor de lo cuqui y habituada a las gilipolleces, como si hace cuarenta años no hubieran salido en televisión Las Vulpes cantando «Me gusta ser una zorra», entonces vilependiadas por la derecha y que hoy tendría a la ministra de Igualdad como su máxima enemiga. Al cabo, el talento de la pringada está en aprovecharse de que nos hemos vuelto tarados y de que cualquier exabrupto nos pone los pelos de punta, no a lo punki, sino a la manera de un niño que mete los dedos en un enchufe, pero, querida, los que ya solo peinamos canas, hemos visto naves más allá de Orión, el estreno de «Saló o los 120 días de Sodoma», el de «Yo te saludo María» con fieles de rodillas a las puertas del Alphaville y a Almodóvar, cuando era coherente, dándose el lote con un actor fetiche en una discoteca en la que lo que menos preocupaba eran las drogas. ¡Y ahora se debate sobre el botellón, que es un potito comparado con lo que se tomaba entonces! En la entrevista con Rufián en la que propones matar a los de Vox como solución final has demostrado que lo de pringada, darling, se te queda pequeño, que eso de la incitación al odio también te gusta, o sea, que eres parte del sistema, como Carlota Corredera y otros a los que criticas para darte el gustazo. Matar está muy feo, pringada, y no es que yo defienda líneas rojas que no deben cruzarse es que te has convertido en un decepcionante muñeco como los de José Luis Moreno que, bien mirado, y sabiendo lo que sabemos es más iconoclasta que tú, solo que tal vez un poco más cabrón. No sé si Rufián te ha utilizado, o ha sido al revés, igual eres más lista por ser más tonta. Soy fan de lo que ahora se llama friki por lo que en el fondo me tendrás a tus pies, y no lo tomes como un guiño fetichista. Fui puto en otra vida y en la siguiente espero reencarnarme en Teresa de Calcuta o en Lady Di. Así que deja a los muertos y a los que están por morir. Los de Vox, al menos, no te aplicarán la eutanasia. ¿Hay algo más revolucionario?