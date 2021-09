Soy una pringada defiende “matar” a los de Vox y la reacción de Rufián enloquece a las redes

EL portavoz de ERC cuenta con un programa de entrevistas en la plataforma de streaming YouTube. Su última invitada ha sido la youtuber Etsy Quesada, conocida como Soy una pringada. Una entrevista que no ha sido pasada por alto y que ha dejado muchos titulares y ataques por parte de la joven.

Entre los momentos más polémicos destacan los relacionados con la formación que dirige Santiago Abascal. A la pregunta “¿Qué hay que hacer con Vox?”, la respuesta de la joven bilbaína de 27 años, fue: “Matar”, palabras ante las cuáles el líder de ERC no reaccionó ni se inmutó. “¿Está mal matar? Sí. A veces no. O matamos o nos matan a nosotros”, continuó la youtuber. Unas palabras que no han quedado exentas de polémica y han desatado las críticas entre los internautas y miembros de la formación Vox.

Entre las primeras en reaccionar está Magdalena Nevado, diputada de Vox que ha llamado “perturbada” a la joven y ha acusado a Rufián de sonreír ante su declaración.

¿Y esa sonrisa? pic.twitter.com/q4jigOM6GV — M.Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) September 3, 2021

Su compañero Francisco Contreras también se hizo eco de la entrevista, que tuiteó en las redes sociales y añadió una mención a la Guardia Civil para denunciar las declaraciones de la youtuber.

Entrevistada: "Matar".@guardiacivil https://t.co/0MqFD9MD4p — Fco. J. Contreras (@fjconpe) September 3, 2021

Otra de las reacciones ha sido la de la escritora Lucía Etxebarra, muy crítica, ha recordado la condición de servidor público de Rufián y el salario que percibe por su representación parlamentaria, la friolera de 85.000 euros. Tras recordar que no simpatiza con Vox, la escritora ha calificado las declaraciones de la youtuber y la inacción de Rufián de delito de odio.

85000 € al año cobra Gabriel rufián de nuestro sueldo, y nadie denuncia por incitación al odio.

No estoy en absoluto cercana ideológicamente a vox, pero esto es una barbaridad https://t.co/X2EJn0W9U1 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 3, 2021

También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha referido a las bochornosas palabras de la youtuber y la actitud de Rufían. A través de Twitter ha dicho que “los mismos que quieren prohibir los piropos a las mujeres por la calle seguro que defienden que se puedan soltar estas barbaridades con total tranquilidad”