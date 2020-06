Soy una pringada critica e insulta a Pablo Alborán

Esta semana el cantante Pablo Alborán anunciaba desde su cuenta personal de Instagram que era gay: “estoy aquí para contaros que soy homosexual y que no pasa nada”. A partir de ese momento miles de fans y compañeros del mundo de la música lanzaron mensajes de apoyo a Alborán y le consideraron un ejemplo. Pero no todo el mundo está de acuerdo: es el caso de la youtuber y colaboradora de televisión Esty Quesada, conocida como Soy una Pringada que le ha llamado “gilipollas”.

“Fingió ser hetero escribiendo canciones sobre chicas, y, ahora que estás a días de sacar nueva música y en el mes del orgullo, sueltas que eres gay para rascar más público”, dijo la influencer, aficionada a las polémicas, que además cree que Alborán ocultó “ser gay para hacerte famosa y entrar en el mainstream”.

Soyunapringada vive precisamente de hacerse la víctima del sistema y hacer un show. Ella comercializa más con su sexualidad y todo lo que lo rodea que Pablo Alborán. Lo que se debería normalizar es que la sexualidad de una persona conocida por su profesión es irrelevante. https://t.co/tw5tIbxujw — klau (@sonrieyasientee) June 20, 2020

Las redes sociales se han alineado con el cantante y le reprochan a Soy una pringada ejercer una llamada de atención para seguir siendo famosa y no entienden como puede ser tan cruel de decirle al artista que “tú te sacas y te metes los principios y el orgullo cuando te interesa. Vuelve al armario que nadie te necesita en esta lucha, cariño”.

Soy una pringada no quiso dejar el tema sin dar primero la puntilla: “Soltó un discursito fake, abanderado de ‘soy gay un no pasa nada’. Sí que pasa. Si no pasase nada, no hubieses ocultado tu sexualidad durante años. Sí pasa, si hubieses escrito sobre amar a tíos, la industria no te hubiese querido. Preferiste triunfar a ser fiel a tí mismo”. Reconoce que lo que le acusa de hacer es “lícito”, pero le instó a que no vaya de “víctima y de abanderado, gilipollas”.