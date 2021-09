Lo urgente

Parece que el coronavirus por fin empieza a darnos una ligera tregua, y es una noticia muy esperanzadora, aunque no debamos relajarnos. Poco a poco aumentan los núcleos urbanos con «incidencia cero» de casos. Abrimos los negocios, ampliamos los aforos, anunciamos procesiones de Semana Santa y carnaval, cogemos aire, a la espera de otro posible latigazo al llegar el invierno, con las nuevas variantes del bicho.

Hasta ahí, todo bien. Los demás acontecimientos de la semana son más de lo mismo. El «conflicto catalán» –así lo llamaron desde un primer momento los convocantes de la mesa de diálogo– consiste, en realidad, en un tira y afloja cansino, en un trueque de favores entre la Moncloa y la Generalitat. Me imagino a Sánchez hablando en plata con Aragonés: «Tú apoya mis presupuestos, que yo no protestaré por vuestros desaires y, en la medida de lo posible, invertiré en Cataluña para desbancar a Madrid como motor económico de España». No creo que vaya descaminada.

Con todo el cariño, existen problemas más urgentes en este país que el tan manoseado «conflicto». En vez de insistir el Gobierno en promover diálogo con un independentismo dividido, haría mejor en sentarse urgentemente con quienes corresponda para, por ejemplo, abaratar aún más el coste del recibo de la luz. O para sacarnos del top mundial de la lista de «ninis», o para debatir, de una vez por todas, cómo se mejora el nivel educativo de nuestros chavales. Una vez más la OCDE nos saca los colores, avisándonos de que la tasa de fracaso escolar en España dobla la media de los países desarrollados, aunque el nuestro fue uno de los que menos días cerró los colegios por la pandemia.

Si tomamos como muestra el último CIS de septiembre, el paro ha marcado récord del año como el primero de nuestros problemas y, por primera vez, el precio de la luz se ha colado en la lista de nuestras principales preocupaciones. Eso sí, el barómetro se esmera, por enésima vez, en resaltar la hegemonía creciente del Gobierno de Sánchez frente al PP de Casado. Tenemos un Ejecutivo fuerte, según el CIS. De acuerdo, ¿pero cuándo solucionará lo importante?