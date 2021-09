¿Por qué sólo 15 euros?

El Gobierno de PSOE-Podemos ha decidido incrementar el salario mínimo interprofesional en 15 euros mensuales, desde 950 euros a 965. Si en lugar de expresarlo en catorce pagas lo hacemos en doce, la subida es desde 1.108 euros a 1.126. El Gobierno nos asegura que ni ésta ni las subidas precedentes han tenido efecto negativo alguno sobre el empleo: que sólo hay ganadores y ningún perdedor. Pero, ¿realmente es así? Ofrezcamos otro dato que acaso nos haga dudar sobre la sinceridad del Ejecutivo. A día de hoy, el IPC hasta el mes de agosto es del 3,3%: si termináramos el año con esta misma tasa de variación (y, como poco, nos mantendremos por esos porcentajes), el poder adquisitivo de 965 euros mensuales a finales de 2021 equivaldría a 934 euros a finales de 2020 (o, en términos de doce pagas, 1.126 euros equivaldrían a 1.090 euros de 2020). Es decir, como el salario mínimo únicamente se incrementará en un 1,5% frente al año precedente, una inflación del 3,3% supondría una rebaja de los salarios reales. ¿Por qué entonces el Gobierno no ha subido el SMI al menos tanto como para permitir que los trabajadores que lo cobran mantengan el poder adquisitivo de 2020? Desde luego no en aras del diálogo social: la CEOE no ha formado parte de este acuerdo y los sindicatos habrían estado a favor de una subida mayor. Entonces, ¿por qué tanta racanería? Pues porque saben, aunque se nieguen a reconocerlo en público, que el SMI ya se ubica en zona de peligro. Y por eso andan con tiento: porque son rehenes de la demagogia ante sus electores y ahora no pueden recular. Si quienes se oponen a subir el salario mínimo son necesariamente malos, enemigos de la clase obrera, y quienes defienden subir el SMI bajo cualquier circunstancia son los buenos, los aliados de la clase obrera, entonces ahora no cabe dar marcha atrás y congelar oficialmente el SMI (aunque a efectos prácticos se haya recortado en términos reales). Mas acaso fuera conveniente, si no dar marcha atrás, sí al menos detenerse a evaluar cuáles han sido los efectos hasta el momento de incrementar tanto el salario mínimo durante los últimos años. A la postre, este gobierno que tanto dice preocuparse por la gente no ha intentado medir cuál ha sido el impacto de la subida del SMI sobre la gente. El Banco de España sí lo hizo recientemente y la conclusión que alcanzó no fue demasiado tranquilizadora: el aumento del SMI decretado por el gobierno en 2019 provocó que la economía española se quedara con hasta 170.000 empleos menos de los que habría tenido sin la subida del SMI. Acaso por ello el gobernador del Banco de España ha reclamado un poco de prudencia al respecto: Hernández de Cos ha recordado que hay algunos colectivos, sobre todo los jóvenes, a los que el SMI daña de un modo bastante intenso (el estudio del Banco de España concluía que uno de cada 25 jóvenes en activo se habían quedado sin empleo a raíz de la subida del SMI). Y señores del gobierno: si están convencidos de que todo esto no tiene ningún fundamento, ¿por qué no lo suben más?