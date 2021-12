Como lo oyen: la Yoli se va en el Falcon a Roma, a ver al Papa. Bueno, al fin y al cabo son un poco coleguillas ya que Bergoglio cojea un poco del pie comunista, así que habrá buen entendimiento. Pero tengo varias preguntas, ¿le pedirá confesión para abrir el corazón y reconocer que no ha mucho y en gallego hablaba de guillotina para el Rey?, ¿exigirá al Santo Padre que vea con buenos ojos el aborto libre y la eutanasia a gogó?, ¿lo pondrá entre la espada y la pared reclamando que la mujer acceda al sacerdocio? Son muchas las cuestiones que tendrá que llevar una política como ella en su placentero viaje, no en vuelo comercial sino en privado, como si fuera la Botín. Es lo que tiene el lujo, que enseguida seduce al que lo cata… Mientras tanto otro compadre de partido, el tal Garzón, ministro de Consumo, un empleo cómodo y sin funciones, más que para hacer el ridículo, está muy preocupado con los juguetes sexistas ahora que Santa Claus y los Magos de Oriente andan haciendo acopio de muñecas y revólveres para los niños. Miren, la que estas líneas suscribe tenía cierta afición a las pistolas y dormía con una debajo de la almohada, como James Bond, no fuera a ser que se presentara el Dr. No y tuviera que hacerle frente. Nunca ha habido juguetes relacionados con el sexo del destinatario, pero hay que justificar el cargo, argumentar que el pequeño, pequeña o pequeñe salga facha y dar que hablar utilizando las razones políticas que hoy día preocupan a los veintitantos ministros que tenemos que pagar. En Alemania tienen sólo dieciséis y todavía les parecen muchos, porque antes sólo había catorce. A este payaso también le preocupan los menús de los hogares españoles y aconseja con recetas de cocina lo que se debe comer. Es lo que tiene la ultraizquierda, que quiere manejar hasta la hora en que vamos al baño.

Luego están los talibanes del catalanismo racista, que vigilan y penalizan al que no habla la lengua de la aldea. Eso es como el Ku Klus Klan que con violencia y actos intimidatorios imponen el supremacismo de sus ideas separatistas, empleando métodos hasta violentos para conseguir sus fines sin importarles, estoy segura, entrar en conflictos agresivos. ¡Pobre gente!, ¡pobres futuras generaciones que al salir del pueblo malamente podrán comunicarse con el resto del país del que forman parte, que está en posesión de la grandeza de una lengua común y universal, que es el español, idioma que hablan seiscientos millones de personas! No sé si tendrán tiempo de arrepentirse porque solo es una cuestión de intereses propios de los que manejan el cotarro en una región, por otra parte bellísima y con una gastronomía excelente. Pero ahí tienen a una familia no sólo postergada sino también amenazada por querer que su hijo se eduque en la lengua de todos, un pequeño de cinco años perseguido y señalado por negarse sus padres a que sea un zopenco, un cateto que no sepa expresarse más que en la lengua que sólo hablan un puñado de personas. ¡Seis horas semanales tan sólo, y el resto en catalán! Y el gobierno central calla y consiente porque si no, los apoyos se van al traste y al traste se va también la troupe de Sánchez y el sanchismo.

CODA. El juez rechaza liberar a Juana Rivas por indicios de abusos sexuales a su hijo estando a su cargo. ¿Qué dirá a esto bocachancla Montero? ¿Su feminismo mal entendido le llevará a justificar este extremo?