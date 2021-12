La indemnización de Sánchez

Podemos se ha transformado muy deprisa. Ha pasado de proclamar la revolución contra el establishment, a sentarse con la patronal a dialogar, de alentar a la caída de la monarquía, a colaborar institucionalmente con el Rey y ha abandonado el asalto al cielo por encuentros con el Papa.

La mutación nunca hubiese sido posible con Pablo Iglesias a los mandos. De hecho, sería interesante saber qué opina toda la corte de fundadores podemistas acerca del giro político de la organización.

No hay que olvidar que la ruptura entre Errejón e Iglesias fue por el poder, pero articularon como un debate interno entre dos posiciones, una más moderada y otra más revolucionaria y populista.

En el PSOE no se enteran de que Yolanda Díaz representa su mayor peligro electoral a medio plazo. Rápidamente se dio cuenta de que los tiempos del 15 M habían pasado y de que era hora de reconducir el inconformismo hacia la reforma política del sistema.

Puede arriesgar en propuestas izquierdistas y mantener un perfil amable, cosa que no puede hacer Sánchez. El socialista debe ser más conservador que nunca, se le exigen resultados y es la causa del desencanto, mala combinación.

Debe dar seguridad a los españoles en horas bajas de su credibilidad, nadie quiere que vuelva el Sánchez osado pero, precisamente, ese era el punto fuerte que le llevó a Moncloa.

La recuperación económica no será tan grandilocuente como ha prometido el Gobierno, entre otras cosas, porque los consumidores no se fían de las previsiones del Gobierno y no han tirado la casa por la ventana consumiendo. El otro asunto, el control de la pandemia, se le escapa entre los dedos a cada nueva variante que se conoce.

En estas condiciones, la presidencia europea más que la guinda del pastel, será una indemnización por despido.