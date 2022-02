Tezanos ‘mi-cuit’

Hasta siete encuestas dan la victoria a Mañueco con Vox, pero no son todas. En la aldea del CIS resiste Pepefé Tezanos, heroico bardo del sanchismo, que da la victoria al PSOE. El CIS de tezanos y sus tezanerías viene mi-cuit, macerado en jugo de Armagnac con dos escamas de sal de Brañosera donde el oso, esferificaciones sanchistas, jugo templado de 2050, trampantojo y contraste de promesas electorales de manera que en Valladolid, no solo es que no les importa demasiado que Sánchez Gobierne con Podemos apoyado en Bildu y en Esquerra, es que les parece bien.

Por supuesto en la encuesta gana Sánchez que toma forma en el cuerpo incorrupto de Luis Tudanca. Eso, en la parte alta de lo que espera la izquierda, pues la encuesta viene con horquilla y en la horquilla de Tezanos duermen doce palomos. En la parte peor para el PP, a Alfonso Fernández Mañueco lo cuelgan por los pies del techo de la gasolinera de la Mudarra donde Jesús Nieto Jurado escribe sonetos a los toros perdidos entre la niebla.

En realidad, toda esta fantasía se entiende mucho mejor con una rima. “José Félix, José Félix, Tezanos de la Tezanería, el día en que tú encuestaste, grandes señales había. Ciudadanos estaba en calma, Vox crecía; serían llave de la Junta, los partidos de la España vacía”.

Si hacemos caso a la encuesta de PepeFé Tezanos, es posible que a Soria Ya la vaya a votar más gente incluso de la que hay en Soria. Si uno le suma las alianzas con los partidos uniprovinciales y los pactos del chamarillero, el día 14, Sánchez hará desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla del Pisuerga.

Uno empieza a sospechar que la ambición y el trabajo de Tezanos no consiste ya en decir algo que se vaya a cumplir, si no que se cumpla lo que dice, que es otra cosa y es legítima como casi todo últimamente si se hace con dinero de uno y no con el de los demás. Solo cabe entender estos excesos como una pasión que movilice al votante socialista pues dicen que anda mustio; si no se contiene, corre el riesgo de movilizar al del PP.