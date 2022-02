El gobierno de Castilla y León

Al margen de la vertiente nacional de las elecciones de Castilla y León, lo más importante es el gobierno resultante. No tengo ninguna duda de que la opción más positiva es una victoria clara de Mañueco que le permita aplicar su programa sin condicionantes. Es la opción que resultaría más beneficiosa, porque una alternativa de socialistas y comunistas, con el apoyo de las plataformas provinciales, sería muy negativa en todos los aspectos. El populismo y la demagogia no conducen a nada. Ninguna de las promesas electorales que hemos escuchado de los miembros del gobierno español se concretaría. El despilfarro, el radicalismo y la inexperiencia se instalarían en la Junta castellanoleonesa. No es un panorama tranquilizador. Las instituciones serían meras marionetas al servicio de La Moncloa. Una victoria del PP permitirá la formación de un gobierno serio y riguroso capaz de gestionar con eficacia la comunidad. Otro aspecto interesante será el resultado de Vox. El objetivo de la izquierda política y mediática es conseguir la Junta y está dispuesta a todo, incluso a la mentira como argumento. Al margen de que se coincida o no con el partido de Abascal, es bueno constatar que no es una formación antisistema, como sucede con Podemos.

Lo único importante es que el PP consiga el número suficiente de escaños que le permita formar gobierno. Por ello, hay que ignorar la montaña rusa de las encuestas, porque solo son interesantes antes del día electoral y para los debates en las tertulias. La izquierda intenta instalar el relato de que los populares dependerán de Vox, olvidando que ellos sufren las turbulencias permanentes de tener a Podemos en el gobierno y necesitan el apoyo de independentistas y bilduetarras. Está intentando preconstituir un relato para justificar su fracaso y minimizar la victoria popular. En este sentido, cualquier resultado que no sea la mayoría absoluta sería insuficiente cuando la realidad es que lo relevante es que Mañueco presida la Junta de Castilla y León, porque será una nueva victoria del PP y una derrota del PSOE. Es lógico aspirar al resultado más amplio posible, pero lo fundamental, a partir del 13-F, es que la izquierda no consiga sumar un número suficiente de escaños para convertir Castilla y León en una marioneta de La Moncloa.