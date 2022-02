Una garganta profunda me ha soplado al oído que esta noche electoral nos depara “sorpresitas”. No sorpresas, sino “sorpresitas”. Y ahí me lo ha dejado. Bueno, estaremos atentos. No soy mucho de horóscopos, prefiero las realidades, pero no las que pronostica Tezanos, que ya le vale lo último que ha sacado dándole al PSOE como caballo ganador en la contienda de hoy, pero Mañueco tampoco las tiene todas con él. Sabe que no es Ayuso ni de lejos, ni tampoco se le escapa que desde Navidad el bajón que ha pegado no es como para despistarse, por eso lo ha dado todo en el último momento y ha sabido echar mano de quien sabe cómo hacer estas cosas, que es Niña Isabel, y no un Casado que ya hay que quitárselo de encima cuanto antes. De hecho se desmarca de él diciendo que “aquí el que se la juega soy yo”. Muchos lo han interpretado como una defensa hacia su jefe político, pero yo, si me lo permiten, lo veo como un “si triunfo, será mérito mío”. Veremos a ver. Mientras tanto López Obrador “se quiere tomar un tiempo en su relación con España”, imitando a Iñaqui y Cristina. Hombre, para mí que no tiene suficiente categoría como para una “interrupción temporal de su vínculo” con la madre patria, y ha quedado como un payaso ante el resto del mundo. Lo que pasa es que tiene a sus colegas bolivarianos aplaudiendo detrás y esto le hace coger ínfulas, si bien eso no tapa el desbarajuste de su país, sometido al poder de los narcos, a una indescriptible corrupción y a constantes noticias de periodistas asesinados. En Venezuela, máximo exponente del bolivarianismo depravado y putrefacto, ese que quieren los podemitas para España, también la tienen tomada con los periodistas y han cerrado El Nacional en un ataque sin mayores explicaciones a la propiedad privada, como suelen hacer los de esa calaña. Es la forma de hacer de esta gentuza, mismo camino que acaba de utilizar Yolanda Díaz, pactando consigo misma una subida del salario mínimo y poniendo en riesgo más de cien mil empleos, azotando de esta forma a los más débiles que son los pequeños empresarios en un momento en que iniciaban el camino de asomar cabeza luego del azote del Covid, sin ir más lejos.

Pero vayamos a las peleas internas del gobierno Frankenstein con esas dos gallinas peleando en el corral de las ministras, la tal Ione y la rizos Montero, María José, por un quítame allá de las subidas fiscales. La Belarra odia a “los ricos” y los quiere acribillar, llevándose por delante también a quienes trabajan como leones para el día de mañana tener una vejez digna, y la Montero quiere consultar con su fantasmagórico “comité de expertos”, el mismo que la asesoraba asuntos de la pandemia. Dejémoslo ahí y, por si acaso, que Dios nos coja confesados.

Y cómo pasar por alto el dictamen de la Fiscalía, que ya ha descartado la relación entre el Rey don Juan Carlos y un trust en Jersey. Aun no habiendo un solo indicio, la Lola Delgado se niega a ordenar el archivo de la investigación, mientras cuida a sus pollos y sus patatas en el amplio jardín de su casa de Ciudalcampo junto a Balta. Muy bucólica ella.

CODA. A propósito de realeza decir que Margarita de Dinamarca, Felipe VI de España y Beatriz de Holanda están confinados por Covid. Se ve que el virus no respeta nada y también afecta a la sangre azul…