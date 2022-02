Traigo las notas del 15 de febrero, marchitar de rosas y lamento de viudas de marineros. Se suceden las mañanas y las tardes a la espera del cataclismo. Las niñas que mostraban su impaciencia por cuánto faltaba para el carnaval, ahora preguntan cuándo empieza la invasión de Rusia? “Mañana, hija, mañana”, les respondo. Eso dijo Biden, pero existir es posponer cosas; el fin del mundo, por ejemplo, y así se van sucediendo los discursos de Washington y los paquetes de galletas de dinosaurios de la merienda de los críos. Lo que comen estos chiquillis. Sin duda hay que tener en cuenta los acuerdos de Minsk y que hay que ir al súper a por leche. Al Apocalipsis le decimos lo que decía Larra: “Vuelva usted mañana”.

España no se rompe, pero cruje como una sandía. En Castilla y León, las vacas solitarias se preguntan a dónde ha ido la gente. Vox asegura que le va a pedir al PP el oro y el moro. El diputado ‘bosquimano’ Francisco José Contreras ha reprochado a Ayuso que los Dominican Don’t Play, que tienen DNI español ,en realidad no son españoles. Ser español -dicen- es otra cosa, es más que tener un papel y yo digo Vox es el PdCat de Valladolid. Tendrán que elegir entre si el hijo de un dominicano nacido en España no es español y el rollo de la Hispanidad y las naciones hermanas. Van a rodar un documental del huevo de Colón, y una secuela de ‘Ocho apellidos españoles’.

La política es un juego complicado en el que siempre gana Sánchez. Ferraz le ofrece la abstención al PP en Castilla y León a cambio de romper con Vox en toda la España rebonita y el PP le ofreció la abstención a cambio de romper con Bildu. El caso es que la equivalencia entre Vox y Bildu parece haberse asumido, pero para ser la izquierda abertzale, a Vox le falta algo, no sé, ya lo tengo. Le faltan 800 asesinados.