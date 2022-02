Casado o soltero

A ver, que no paro de leer análisis de enjundia politóloga en los que se llega a la conclusión de que las pasadas elecciones de Castilla y León las perdió Pablo Casado. Desde esta humilde atalaya no atisbo a un Casado perdedor, de cara a la pared por respaldar el adelanto de Mañueco, y sí a una izquierda desmembrada (sí, la derecha también se aparece como unas siamesas separadas al nacer, como en un mal sueño de David Lynch) que no suma por mucho que repita los datos en la calculadora, y eso que soy de EGB, no digo nada las cuentas que saldrán a los de la ESO. Y esssoooo. A Sánchez no le queda ni una Ayuso en la que cobijarse aunque con puñal en la faja. Debería quitarle el título a sus barones como hizo con los nobles de Franco. Ximo, Espadas, etc, serán gentilhombres muy alejados de la nobleza de la princesa de Sol. Yolanda se ha quedado como canción de Pablo Milanés aunque quién sabe si con un estribillo es capaz de ahorcar al jefe.

Veo a Sánchez derretirse antes de que lleguen la quema de los ninots de las fallas y con cuchillos clavados en el pecho cual Esperanza de Triana (ahí iba penando Susana Díaz con su marido «el tieso» y no hicieron efectos las plegarias). Pero como no soy politólogo, ni falta que me hace, ni castellanoleonés, aunque llevo de cuarto apellido Soriano, lo que me sale es que las elecciones las ganó el PP y que Vox, vale que dio un subidón espectacular, pero, hombres barbudos de la tierra toda, con una diferencia digamos que considerable. O sea, que si alguien ha de pedir, que es mejor que de robar, que sea Abascal, y si no que con su pan de campo se lo coman, que es tierra de refranes antiguos el lugar donde se dirime esta contienda. Vox cree que ha empezado la Reconquista por Valladolid. Abascal, en la región, más que a un Cid de tebeo se buscan hombres justos. En fin, que mucha foto con los terneros y a la hora de la verdad los que tienen la llave del Gobierno se convierten en lobos. Si de verdad hay que unir a la derecha, Casado, mejor soltero y sin que el adversario te vea de Caperucita.