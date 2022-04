El «efecto» Feijóo

El regreso del PP a la normalidad ha tenido un efecto muy claro en las encuestas. No hay ni que sacralizarlas ni demonizarlas, sino simplemente tenerlas en cuenta como un instrumento sociológico que resulta muy útil. Es evidente que no son una verdad revelada o las Tablas de la Ley, pero las tendencias son interesantes. Esta unanimidad, con la excepción del polémico CIS, a la hora de confirmar el crecimiento del PP y el retroceso de la coalición socialista comunista liderada por Sánchez es una consecuencia directa de la llegada de Feijóo a la presidencia. El día las elecciones ya veremos que sucede, porque queda todavía mucho partido y el presidente del Gobierno ha sido capaz de superar todo tipo de pruebas y contratiempos. Es bueno valorarlo en su justa medida, ya que uno de los mayores errores del centro derecha fue menospreciarlo. La arrogancia del PP condujo a ignorar la posibilidad de una moción de censura hasta que fue demasiado tarde. Esa miopía, junto al incumplimiento sistemático del programa electoral y la obsesión tecnocrática, abrió las puertas a la catástrofe de tener a los comunistas de Podemos sentados en el consejo de ministros.

Todo parece indicar que Feijóo no cometerá los mismos errores y le avalan sus mayorías absolutas, ya que ha conseguido que Vox y Ciudadanos sean extraparlamentarios en Galicia. Por tanto, los votantes se han sentido muy cómodos con su gestión y liderazgo hasta el extremo de que ha ocupado ese espacio electoral. Es algo sobre lo que la izquierda política y mediática debería reflexionar, así como aquellos que le consideran, con buena intención, algo «nacionalista». Nada más alejado de la realidad. España en un país diverso y plural, donde se puede ser profundamente español a la vez que querer y defender los intereses de cada territorio. Otra cosa muy distinta son los nacionalismos periféricos que buscan destruirla para lograr la independencia. Las encuestas muestran este fuerte crecimiento porque los votantes perciben que es posible la victoria. Feijóo es un candidato creíble, coherente y eficaz. No les preocupa Vox, porque saben que es una derecha patriótica y radical, pero no son ultras, homófobos, machistas o racistas. Esa basura ideológica es solo propaganda y fake news de la izquierda política y mediática.