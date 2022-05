Sánchez y el principio de no contradicción

Parece que con Sánchez se cumple indefectiblemente la Ley de Murphy, según la cual «si algo puede salir mal, saldrá mal», a la vista de la experiencia de lo que acontece desde que accedió a la presidencia del Gobierno ¡con 84 diputados!

Ya proclama el refranero español, que rebosa de sabiduría popular, que «lo que mal empieza, peor acaba» y es lo que ocurre cuando se ha accedido al Gobierno en las lamentables condiciones en que Sánchez lo hizo. Completa el esbozo de la realidad la conocida sentencia «lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible», atribuida al Guerra (no Alfonso, sino Rafael Guerra, «Guerrita», el torero del ingenio), que también es aplicable a Sánchez por haber formado el Ejecutivo de la nación con los apoyos de declarados enemigos de España. Una institución de la relevancia del Gobierno, que tiene por función esencial la búsqueda del bien común de sus ciudadanos y el interés general de la nación, no puede apoyarse para sobrevivir en los votos de partidos cuyo objetivo es precisamente todo lo contrario.

Ahora va a pasarnos una seria factura la tormenta política y mediática originada por el Catalangate explotado por sus aliados secesionistas, lamentablemente agravada por la respuesta de Sánchez para sustraerse a esa acusación pasando de acusado a víctima del espionaje Pegasus. Y no cabe duda de que el precio de tanto despropósito lo está pagando la reputación de España, ahora más dañada aún por la desconfianza creada sobre nuestros servicios de inteligencia debido a este asunto y a la publicidad que el propio Sánchez ha dado a la intrusión telefónica padecida. Recordemos que ya fuimos excluidos de las cumbres convocadas por Biden con diversos dignatarios europeos para coordinar la respuesta de los aliados occidentales a la situación creada en Ucrania, y con este espionaje no exhibimos precisamente la mejor carta de presentación para crear el clima de confianza que requiere una reunión de la talla de la cumbre de la OTAN prevista en Madrid a finales del próximo mes de junio. «Lo que no puede ser, no puede ser…», y no es compatible formar parte de una alianza militar occidental nacida para hacer frente al expansionismo comunista con tener cinco ministros de esta ideología formando parte del Gobierno.

A las citas y leyes enunciadas cabe incorporar el principio de no contradicción propio de la Lógica y la Filosofía: «Nada puede ser y no ser al mismo tiempo». Aunque Sánchez lo supera porque es sabido que unas veces habla él y otras su persona.