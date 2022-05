Canela fina | Solo el 1% considera la Monarquía como un problema

He repasado las últimas encuestas sobre los problemas que atosigan a los españoles, incluida la de Tezanos. Y el resultado no puede ser más descorazonador para la extrema izquierda en su escandalera contra Juan Carlos I y la Monarquía.

Solo el 0,1% de los encuestados –media de todos los sondeos consultados– considera a la Monarquía como un problema. La ciudadanía tiene conciencia de la labor impecable del Rey Felipe VI y de su esposa la Reina Letizia. Y se ha dado cuenta de la maniobra artificial contra Juan Carlos I que encarnó durante casi 40 años uno de los mejores reinados de la Historia de España. Después de tantas escandaleras, de ocupar los más destacados espacios de los canales de televisión, resulta que solo el 0,1% de los españoles considera que la Monarquía es un problema. La inmensa mayoría la ve como una plataforma neutral sobre la que se solucionan los problemas de la nación. Como en Dinamarca, como en Suecia, como en Holanda, como en Japón…

Para el 40 por ciento de los ciudadanos, la crisis económica y el paro se alzan como el primer problema que España debe solucionar. La sanidad figura en segundo lugar y los partidos políticos ocupan la tercera posición. Esos partidos, sobre todo los ultraizquierdistas que claman contra la Monarquía, deberían ser la solución de los problemas de España y se han convertido en el tercero de los diez grandes problemas que agobian a los españoles.

Mientras muchos de los periodistas y tertulianos afines se inventan lo sucedido en el encuentro de la Zarzuela del que apenas ha trascendido nada, la verdad es que Juan Carlos I no solo no ha buscado el espectáculo, es que ni siquiera se ha bajado del automóvil para atender la expectación levantada por su presencia. El Rey padre no ha podido ser más discreto. En sus próximas visitas, la expectación irá poco a poco disminuyendo. Lo que está claro es que tras ser exonerado por la Justicia suiza y por la Justicia española, Don Juan Carlos tiene todo el derecho a visitar cuantas veces lo desee la España a la que dotó de la democracia pluralista plena de la que todos disfrutamos. Bueno, tal vez no todos, porque la extrema izquierda preferiría que en nuestro país se estableciera un régimen como el de Cuba o Venezuela.