El «periodismo» de Podemos

No tengo por costumbre responder a las basuras que se publican en Twitter, que se ha convertido en un auténtico vertedero al servicio del comunismo y los antisistema; las chorradas que dice Pablo Iglesias o las tonterías que salen en los diversos panfletos que giran alrededor de la órbita del decadente Podemos. Un periodista ni puede ni debe ponerse al mismo nivel que unos demagogos que se dedican a la propaganda al estilo que se utilizaba en la Alemania nazi, la Italia fascista o la Unión Soviética. Se trata de fanáticos que degradan el periodismo diciendo que son periodistas o publicando digitales que son dignos sucesores de los libelos o los periódicos de partido. En este caso aprovecho algo irrelevante, que muestra el grado de fanatismo e ignorancia de los seguidores de Iglesias. Hace muchos años que soy amigo de Miguel Ángel Rodríguez y tengo la buena costumbre de comer o cenar con él con una cierta periodicidad. Es un gran periodista y una excelente persona. Actualmente es el director de Gabinete de Ayuso, con la que también me une una sólida amistad que nada tiene que ver con su actual cargo. Lo era, lo es y lo seguirá siendo siempre. Nunca lo he escondido.

El pasado jueves cené con Miguel Ángel en la terraza de un restaurante y en una calle tan concurrida como es López de Hoyos. Un cretino podemita hizo una foto. El panfleto que controla Iglesias la publicó con el delirante titular de «Pillan cenando juntos a Marhuenda y Miguel Ángel Rodríguez». En el degradado mundo de Podemos no caben más idiotas. Es difícil que te «pillen» cuando comemos en una terraza. Por lo visto, la independencia para los “sicarios” de Iglesias debe ser solo cuando se come o cena con ellos. Es tronchante. Hasta que llegaron al Gobierno y el poder les hizo enloquecer mantuve una relación cordial con el telepredicador y sus marionetas. Hemos comido y cenado sin ningún problema. Puedo asegurar que no me daban consignas. El botarate que hizo la foto y añadió esos hilarantes comentarios muestra la degradación que ha traído Podemos al periodismo con sus prácticas propias del comunismo soviético que tanto gustan a Iglesias. Es lo mismo que hacen sus admirados Putin, Maduro o Xi Jinping.