El declive del telepredicador populista Pablo Iglesias parece irreversible. Sus previsiones sucesorias han sido un fracaso. Le ha sucedido lo mismo que a Franco que nada quedó atado y bien atado. El ideólogo del caos y la desestabilización ha sido recompensado con su misma moneda. Yolanda Díaz ha acabado harta de sus caprichos y excentricidades. No quería ser su marioneta. Podemos cosecha tropiezo tras tropiezo con el liderazgo compartido de las dos compis, Belarra y Montero, que han convertido la organización en una empresa de amiguetes. En el Gobierno son irrelevantes, porque Díaz es la interlocutora con Sánchez mientras que las marionetas de Iglesias andan enfrascadas en sus celos contra la vicepresidenta y los enredos internos que siempre han motivado a los comunistas desde su nacimiento. De purga tras purga caminan con paso firme a la extinción. Lo peor para el sumo pontífice del populismo y gran talibán al servicio de los millonarios independentistas es que su odiado Iñigo Errejón pasa por un buen momento. No ha podido con Sánchez, Díaz lo ha marginado y el líder de Más País y su equipo son una pieza clave del futuro Frente Popular yolandista.

El último gesto de incompetencia de Chapuzas Pablo Iglesias S. L. se ha vivido en Andalucía donde sus huestes han sido incapaces de formalizar la coalición electoral. En ese batiburrillo caótico formado por seis formaciones se han quedado fuera. La realidad es que es un ridículo histórico, aunque llevan tantos que no sé qué excusa encontrarán. La Junta Electoral de Andalucía rechazó el recurso y ahora esperan que la Central acepte el despropósito de validarla, aunque llegaron 14 minutos tarde. No tiene ningún sentido. Es interesante constatar que son una colección de inútiles y que sus equipos jurídicos dejan mucho que desear. No hay que sorprenderse ya que son un grupo de amiguetes que se han visto beneficiados por el ascensor social de la política. El desastre es de enormes proporciones y sus diputados tendrán que ir como independientes y no pintarán nada. Estamos ante una nueva victoria de Yolanda Díaz, Alberto Garzón e Iñigo Errejón gracias a la ilimitada soberbia de Iglesias, que es el que manda, y sus albaceas que no saben dirigir un partido. La situación no puede ser más bochornosa y chapucera.